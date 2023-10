Felipe VI recibirá en audiencia este viernes al arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo

El Rey Felipe VI recibe en audiencia este viernes, 13 de octubre, al arzobispo de Madrid, José Cobo, recientemente creado cardenal por el Papa Francisco y que tomó posesión el pasado mes de julio como titular de la archidiócesis madrileña.

La audiencia tendrá lugar en el Palacio de La Zarzuela, según ha informado la Casa de Su Majestad el Rey, a través de una ampliación de la Agenda Oficial de la Familia Real. Será la primera recepción del monarca a Cobo como arzobispo de Madrid. Ya anteriormente Felipe VI recibió al predecesor de Cobo, el cardenal Carlos Osoro, en varias ocasiones.

La recepción de Felipe VI a José Cobo que se producirá trece días después de que este último fuese creado cardenal y de que el Santo Padre le incorporara a su vez en los dicasterios de Laicos, Familia y Vida para contribuir de manera más estrecha en el gobierno de la Iglesia.

Al convertirse en miembro del colegio cardenalicio, el arzobispo de Madrid se convierte no solo en elector sino en posible elegible para convertirse en Pontífice, pese a que en una entrevista concedida al programa 'Fin de Semana' de COPE, asegurara “no pensar” en ello. “Yo estoy aprendiendo el servicio de ayudar la marcha de la Iglesia. La de elegir nuevo Papa es una carpeta que tendré que abrir mucho más tarde”.

“Yo siempre he intentado entrar en sintonía de Pedro, con todos los papas”

En la entrevista en 'Fin de Semana', José Cobo era preguntado si se considera el hombre del Papa Francisco en España, a lo que respondió a Cristina López Schlichting: “Yo siempre he intentado entrar en sintonía de Pedro, con todos los papas. El Papa marca líneas con las que sostenernos, y yo entiendo muy bien a Francisco y hay sintonía. El Papa quiere una Iglesia que ha acogido y que sabe implicarse en las grandes líneas de Concilio Vaticano II. Ya hemos hecho la digestión y ahora empieza a calar. No se trata de quien manda, sino que la identidad es lo que Dios nos pide para el mundo”, explicó durante la conversación.

En la charla, el cardenal Cobo hacía referencia a la posición de la Iglesia ante un mundo que pide respuestas, también a preguntas como la acogida de los homosexuales o la ordenación de mujeres. Ante estas cuestiones, el arzobispo de Madrid precisaba que “cuando uno ha sido cura en una parroquia, hay preguntas que nos hacen todos los días. Por lo tanto, a esas preguntas no podemos dar la espalda. Tenemos que explicar lo que pensamos en clave que la gente lo entienda. No me imagino a Jesús eludiendo preguntas. Jesús contestaba desde Dios y nosotros tenemos que dar respuestas a la gente”. “Dios acoge a todos y ese es el primer paso que tenemos que dar. Para Dios no hay etiquetas y nunca nadie puede pensar que está fuera de la Iglesia”.