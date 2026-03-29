Javier Alonso, exadicto a la pornografía: "Es sexo fácil, algo muy silencioso que se hace en soledad, muchas veces con estados de ánimo un poco trastocados"

El psicólogo Javier Alonso ha compartido su testimonio en 'Ecclesia, es domingo' donde ha presentado su libro 'Más allá del laberinto', donde narra su propia experiencia con el consumo de pornografía, un problema que vivió en silencio durante años a pesar de ser un profesional de éxito. Su libro nace de un "conflicto personal" y de la necesidad de coherencia, que se vio amenazada especialmente tras su matrimonio, el cual fue la "principal razón por la que quise, pues, salir".

Las causas de una 'epidemia silenciosa'

Preguntado por los motivos que llevan al consumo, Alonso señala que hoy en día la gente "se siente sola, se siente vacía". La pornografía se presenta como un "sexo fácil" que no requiere "ni empatía, ni conexión, ni reciprocidad", encajando perfectamente en una "sociedad de consumo rápido de experiencias". Esta facilidad de acceso ha convertido su consumo en una práctica extendida pero invisible.

Aunque su consumo está normalizado, el psicólogo explica que sigue siendo un tabú porque "no es algo aspiracional". Según Alonso, la gente aspira a formar una familia o tener éxito profesional, pero no a que su entorno consuma pornografía. "Es algo, pues, en el fondo muy silencioso que se hace en soledad, y se hace, pues, muchas veces con estados de ánimo un poco trastocados", afirma.

El cerebro y la 'desconexión empática'

Alonso detalla el proceso psicológico que permite el consumo, un fenómeno que la psicología ha estudiado y que él denomina desconexión empática. Para poder visionar esos contenidos, la persona necesita desconectarse de sí misma y deshumanizar lo que ve. "Para soportar ver eso, uno se desconecta empáticamente y deshumaniza los contenidos que está viendo", explica, comparándolo con la mentalidad necesaria para disfrutar de los espectáculos de gladiadores en la antigua Roma.

El autor advierte que este consumo no es inocuo, sino que funciona como la "radioactividad" que se acumula progresivamente. A nivel cerebral, "hackea tu sistema de recompensa", generando la necesidad de repetir, aumentar la dosis y buscar contenidos nuevos y más intensos. Además, tiene graves consecuencias en la autoestima de los jóvenes y en las relaciones de pareja, apareciendo como causa de divorcio en "más de un 50 por 100" de los casos en Estados Unidos.

Superar la vergüenza para encontrar la salida

Su camino para abandonar el hábito no fue lineal. Tras años de intentarlo de forma asistemática, en 2014 inició un "profundo trabajo personal" con una coach que le ayudó a comprender el origen del hábito. Sin embargo, Alonso subraya que la fe fue "clave" y "crucial" para reestructurar su personalidad y gestionar el sentimiento de culpa de una forma constructiva.

El punto de inflexión definitivo llegó el 29 de marzo de 2018, un día que describe como una "sanación completa" ocurrida tras una oración inspirada por una entrevista que leyó en el periódico. Sobre la vergüenza de confesarlo, el autor afirma que la misión del libro es más importante: "Si priorizo mi vergüenza y no lo publico, mucha gente se va a privar de este contenido y de esta inspiración".

Finalmente, Javier Alonso lanza un mensaje de esperanza a quienes se sientan identificados con su historia. Anima a romper el aislamiento, ya que "el silencio es muy negativo cuando uno se guarda las cosas para sí mismo". Su libro 'Más allá del laberinto' se ofrece como una herramienta no solo para quienes sufren este problema, sino también para sus parejas, padres y para cualquiera que se sienta perdido o sin un propósito vital.