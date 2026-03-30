Después de la muchedumbre que aclamaba al Señor entrando en Jerusalén, nos ponemos en contexto de Pasión y Cruz, siguiendo los últimos días del Maestro que nos ama hasta el extremo. Hoy es Lunes Santo. Se trata de la segunda jornada incluida en los días menores de la Semana Santa.

La Iglesia contempla el momento en que Lázaro ha sido resucitado y ofrece una cena al Señor. María, intuyendo que algo el va a suceder a Jesús empela un perfume de nardo y alabastro para ungirle la Cabeza.

Toda la casa queda llena de la fragancia del perfume. Judas, el que lo iba a entregar, critica a la hermana del que había resucitado porque le unge con un perfume costoso. La respuesta de Jesús defiende a María. En ella resalta que la hermana del resucitado quiere embalsamarlo ante su próxima Sepultura. La tradición de la Iglesia denomina este día “Lunes de Autoridad”.

El motivo es que Cristo echó a los mercaderes del Templo en esta jornada, para poner de relieve el Lugar Santo como Casa de Oración. Además asegura que “Él tiene Poder para entregar la Vida y Poder para recuperarla”.

De esta forma queda patente la Autoridad de Cristo porque el modo de enseñar nada tiene que ver con los Maestros de la Ley. Así lo veía la multitud. También se cree que el Señor tenía hambre uno de estos días, y se acercó a una higuera en busca de frutos. Y como no halló nada la maldijo y se quedó seca.