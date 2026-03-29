Irene Pozo en el pregón de Barbastro: "La esperanza siempre tiene la última palabra"

La Catedral de Barbastro ha sido el escenario, este 28 de marzo, del solemne Pregón de la Semana Santa 2026, un acto que marca el inicio espiritual de los días grandes en la capital del Somontano. La periodista Irene Pozo, actual directora de contenidos socio-religiosos de Ábside Media y presentadora de La Linterna de la Iglesia en COPE, ha sido la encargada de anunciar la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. Lo ha hecho con una profunda reflexión que ha abarcado el sentido espiritual, humano y social de estas fechas, en un discurso cuajado de referencias a la identidad barbastrense. La delegada de Celebración, Silvia Peropadre, ha sido la encargada de presentarla, recordando al público que pregonar la Semana Santa es mucho más que anunciar «unos días señalados en el calendario. Es poner voz a siglos de devoción. Es dar palabra a lo que tantas veces se siente en silencio. Es nombrar aquello que un pueblo entero vive… pero no siempre sabe expresar. Es, en definitiva, tocar el corazón de quienes escuchan».

Una tierra de fe perseverante

A este desafío ha respondido Pozo ante un templo abarrotado, que contaba con la presencia del obispo de la Diócesis, Mons. Ángel Pérez Pueyo; la Junta Coordinadora de Cofradías, y diversas autoridades locales. La pregonera ha recordado con especial cariño su vinculación con la ciudad, que ya la acogió durante el Encuentro Nacional de Cofradías de 2023. En sus palabras, no ha dudado en definir a Barbastro como una «tierra de fe perseverante y de mártires». Durante su intervención, la periodista ha querido subrayar que la Semana Santa no constituye únicamente una representación de hechos históricos, sino que se trata de un camino interior que invita a cada creyente a acompañar a Cristo “no solo en los momentos de gloria, sino también cuando aparece la cruz”. De este modo, ha recordado que estos días tan señalados permiten revivir el Evangelio y, sobre todo, trasladarlo a la vida cotidiana de cada uno.

Las cruces del mundo actual

El pregón ha conectado de manera directa la Pasión de Cristo con las “cruces” del mundo actual. La pregonera ha puesto el foco en realidades como las guerras, la pobreza, la migración forzosa, la enfermedad o la soledad, que continúan marcando de forma trágica la vida de millones de personas en todo el planeta. Frente a este panorama de desesperanza, ha lanzado un mensaje de consuelo al afirmar que “Dios no es ajeno al sufrimiento”, sino que se hace presente en medio de él para acompañar a la humanidad. En este sentido, su mensaje ha culminado con una poderosa llamada a la esperanza, que se erige como el eje fundamental de la celebración cristiana. «La cruz no es el final», ha afirmado con rotundidad, recordando que es la Resurrección la que tiene la capacidad de transformar el dolor en vida nueva y otorgar un sentido trascendente al sufrimiento humano.

Este mensaje de esperanza ha quedado encapsulado en una de las frases más destacadas de su intervención. «Porque desde esa cruz Dios nos sigue diciendo que el amor es más fuerte que el odio, que la vida es más fuerte que la muerte, y que la esperanza siempre tiene la última palabra», ha añadido la directora de contenidos sociorreligiosos de Ábside Media. El pregón ha concluido con un tono poético, con el que Irene Pozo ha querido invitar a todos los barbastrenses a vivir con la máxima intensidad estos días y a reconocer en las procesiones y los actos litúrgicos una historia que interpela personalmente a cada ser humano. Un momento especialmente emotivo se ha vivido cuando ha pedido a los asistentes que, durante las procesiones, miren las imágenes sagradas con una actitud que trascienda lo puramente visual.

«Cuando veáis pasar a Cristo por vuestras calles, no lo miréis solo con los ojos… miradlo con el corazón», ha enfatizado la pregonera en el cierre de su discurso, unas palabras que han sido acogidas con una gran ovación por parte del público que llenaba la Catedral de Barbastro. Su intervención ha sido, en definitiva, una invitación a la introspección y a la vivencia profunda de la fe durante la Semana Grande del Somontano.

Reconocimiento a Jesús Gracia

En el mismo acto, que ha sido conducido por la periodista Cristina Lanau, la Junta Coordinadora de Cofradías de la Semana Santa de Barbastro ha aprovechado para entregar su reconocimiento anual. Este año, el galardón ha recaído en Jesús Gracia, quien fuera presidente de esta misma Junta durante una década, entre los años 2005 y 2015. Su semblanza ha sido glosada por su buen amigo y también cofrade, Rafael Torres, quien ha destacado su incansable compromiso. Entre los hitos de su mandato se recordaron la organización del Encuentro Regional de Cofradías hace 25 años, el Encuentro Nacional de 2010 y, más recientemente, el VIII Congreso Nacional de Cofradías celebrado en 2023, eventos que consolidaron a Barbastro como un referente cofrade en España.

Visiblemente emocionado y entre los cerrados aplausos del público, Jesús Gracia ha agradecido tanto las palabras de su amigo como el reconocimiento recibido, un honor que ha querido hacer extensivo a todas las personas que, de una forma u otra, se involucran para hacer posible la Semana Santa de Barbastro. Ha señalado que su labor siempre ha estado inspirada en la fe, citando el evangelio de san Mateo: «porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». El acto del pregón ha estado prologado, como es tradicional, por las secciones de instrumentos de las cofradías. Los Nazarenos han sido los encargados de iniciar y cerrar el evento a golpe de tambores y cornetas. Al finalizar, la Plaza de Toros de la localidad ha acogido el acto de Exaltación del Tambor.