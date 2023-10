El cardenal José Cobo, en COPE: "Cuando Dios te pide un servicio, no quiere medias tintas"

“Prefiero José”. Así ha comenzado el diálogo entre el nuevo cardenal José Cobo y la periodista de COPE Cristina López Schlichting que ha participado en Fin de Semana COPE. “Siento una emoción distinta” ha expresado el cardenal, “porque vamos celebrando con miradas cada vez mas grandes. Cuando te ordenas de cura, piensas en lo que Dios te pide a ti. Después como arzobispo, lo que nos pide a la diócesis y ahora, ampliando la mirada desde Roma, somos conscientes de lo que nos pide Dios a todos, a todos los católicos como Iglesia que peregrina en el mundo”.

Un sábado, el 30 de septiembre, lleno de comienzos, ha comentado la periodista, como el que el arzobispo de Madrid empezó en Aoslos, el pueblo más pequeño de la archidiócesis donde el cardenal celebró en el mes de julio su primera misa. Ahora, la primera misa como cardenal a su regreso a Madrid, quiere que sea “lo más natural posible, ordinariamente”. Según ha destacado, “ahora es tiempo de trabajar y de ir sembrando todas las experiencias de iglesia aprendidas en Roma. Hemos creado vínculos, hemos aprendido a estar juntos, una tarea que tenemos que hacer en Madrid cuando volvamos”.





Un punto de encuentro

La directora de Fin de Semana ha revelado el título cardenalicio del arzobispo de Madrid, que es Santa María de Monserrat de los Españoles, curioso “en un momento de la historia concreto entre Cataluña y España”. Ante esto, el cardenal Cobo ha querido subrayar que esa iglesia en Roma “es casa y acogida especialmente de todos los españoles. Es un lugar de cultura, de estudio y que puede convertirse en punto de encuentro, precisamente en este momento”.

Pese al cansancio y la emoción vividas este fin de semana en Roma, el purpurado ha asegurado que precisamente el rojo de sus vestiduras es la respuesta que se hace cuando Dios llama: “Cuando te pide un servicio, no pide medias tintas, hay que apostar por el todo. Luego están las dificultades, pero hay que aspirar a ello”. Por eso, tras el abrazo de la Eucaristía, del Papa y de toda la Iglesia “voy sobrellevando esta nueva responsabilidad, sabiendo que estamos haciendo lo que teníamos que hacer”.





Usted es “papable”

Al convertirse en miembro del colegio cardenalicio, José Cobo se convierte no solo en elector sino en posible elegible para convertirse en Pontífice: “¡Ni lo pienso!”, ha declarado. “Yo estoy aprendiendo el servicio de ayudar la marcha de la Iglesia. La de elegir nuevo Papa es una carpeta que tendré que abrir mucho más tarde”.

Hace menos de 6 años, José Cobo participaba en este mismo programa al ser nombrado obispo auxiliar. Ahora ya es cardenal. “¿Es usted el hombre del Papa Francisco en España”, preguntaba la periodista. “Yo no soy el hombre del Papa, todo católico es hombre o mujer del Papa. Yo siempre he intentado entrar en sintonía de Pedro, con todos los papas. El Papa marca líneas con las que sostenernos, y yo entiendo muy bien a Francisco y hay sintonía. El Papa quiere una Iglesia que ha acogido y que sabe implicarse en las grandes líneas de Concilio Vaticano II. Ya hemos hecho la digestión y ahora empieza a calar. No se trata de quien manda, sino que la identidad es lo que Dios nos pide para el mundo”.

Y el mundo pide respuestas, también a preguntas como la acogida de los homosexuales o la ordenación de mujeres. Ante estas cuestiones, el cardenal Cobo asegura que “cuando uno ha sido cura en una parroquia, hay preguntas que nos hacen todos los días. Por lo tanto, a esas preguntas no podemos dar la espalda. Tenemos que explicar lo que pensamos en clave que la gente lo entienda. No me imagino a Jesús eludiendo preguntas. Jesús contestaba desde Dios y nosotros tenemos que dar respuestas a la gente”. “Dios acoge a todos y ese es el primer paso que tenemos que dar. Para Dios no hay etiquetas y nunca nadie puede pensar que está fuera de la Iglesia”.