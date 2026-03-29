Israel prohíbe al cardenal Pizzaballa acceder al Santo Sepulcro para celebrar la Misa del Domingo de Ramos: "Un grave precedente y un desprecio"

El cardenal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino de Jerusalén, ha tratado de acudir al templo del Santo Sepulcro, junto al Custodio de Tierra Santa, el fraile franciscano Francesco Ielpo; con la intención de celebrar la Misa del Domingo de Ramos. A pesar de que el templo permanece cerrado desde hace varios días al público, ambas autoridades eclesiales han querido mantener la tradición y celebrar un día tan importante en el lugar más sagrado de la fe católica.

Sin embargo se han encontrado con un escollo infranqueable, la policía israelí no les ha permitido acceder al Santo Sepulcro, aunque ambos iban hacia allí de forma privada, sin hacer ningún alarde ni ningún amago de procesión o celebración pública ni multitudinaria, que también han sido prohibidas en Jerusalén. En un comunicado conjunto, ambas instituciones de la Iglesia, el patriarcado y la Custodia, han condenado la acción israelí como "un incidente que supone un grave precedente y que desprecia las sensibilidades de las miles de millones de personas que, durante la Semana Santa, miran hacia Jerusalén."

También han insistido en la responsabilidad con la que han actuado siempre ambos Cabezas de la Iglesia que siempre han cumplido con las restricciones impuestas con motivo de la guerra, tales como la cancelación de reuniones públicas o la prohibición de asistir a ciertos lugares sagrados. Por eso, consideran que "prohibir la entrada de los que asumen la máxima responsabilidad eclesial en Tierra Santa, constituye una mnedida manifiestamente irracional y burdamente desproporcionada". El comunicado, muy contundente continúa: "Esta decisión atropellada y arbitraria, sujeta por consideraciones inapropiadas, representa un abandono extremo de los principios básicos de razonabilidad, libertad de culto y del respeto por el Status Quo".

Ambos dicen sentirse apenados por los fieles cristianos de Tierra Santa y de todo el mundo que han visto cancelada la celebración de uno de los días más importantes del Calendario Cristiano. Cabe recordar que es la primera vez que el Santo Sepulcro permanecerá cerrado durante la Semana Santa en casi 9 siglos. Una situación sin precedentes que se une a otras restricciones y que provocan que la Semana Santa no pueda discurrir con normalidad en los Lugares Santos. Un triste incidente que se une al hostigamiento continuo que sufren los cristianos por parte de los colonos israelíes, que les acosan ante la pasividad de la policía y del ejército de Israel.

La actual guerra sirve de pretexto al Estado de Israel, para evitar que la confesión católica pueda llevar a cabo sus costumbres en la tierra que consideran sagrada.