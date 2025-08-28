Los dominicos ya tienen nuevo prior provincial: Fr. Francisco Javier Carballo

Los dominicos de la Provincia de Hispania ya tienen nuevo prior provincial. El Capítulo Provincial, que se está celebrando estos días en Caleruega, ha elegido este jueves a Fr. Francisco Javier Carballo Fernández, O.P. para encabezar la provincia durante los próximos cuatro años, en relevo de Fr. Jesús Díaz Sariego, O.P. La votación, en la que han participado los 43 capitulares con derecho a voto, ha sido confirmada por el Maestro de la Orden, tal como establecen las Constituciones.

David Naval Elección del Prior Provincial

Fr. Jesús, presidente de CONFER España desde 2021, ha sido el prior provincial de los dominicos durante casi diez años, siendo el único provincial que ha tenido la Provincia de Hispania desde su erección en 2016, fruto de la unión de las antiguas provincias de Aragón, Bética y España.

sobre Fr. Javier Carballo

Fr. Carballo, dominico asturiano de 58 años, era hasta ahora prior del Real Convento de Predicadores de Valencia y consejero de la Provincia de Hispania. Además, preside el Patronato de la Fundación Educativa Santo Domingo (FESD), que agrupa cerca de 40 colegios, dirige O_LUMEN, un espacio de diálogo entre fe y arte contemporáneo, y enseña Filosofía y Teología en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de la Universidad Católica de Valencia.

Su formación incluye el doctorado y licenciatura en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, y estudios de Teología en la Universidad Pontificia Comillas y en la Facultad de San Esteban, en Salamanca. Ingresó en la Orden en 1984 y profesó solemnemente en 1990.

En su amplia trayectoria, ha ocupado diversos cargos:

Prior provincial de la Provincia de España (2006-2015).

Prior y párroco en la parroquia del Santo Cristo del Olivar, en Madrid (1998-2006).

Presidente del Consejo Nacional de Familia Dominicana de España.

Profesor en la Facultad de Teología de San Esteban (Salamanca) y en la Escuela de Teología en Internet.

Director de la revista Ciencia Tomista (2004-2006) y presidente de la Facultad de Teología de San Esteban.

Coordinador de la Cátedra de las Tres Religiones de la Universidad de Valencia.

Es autor de varios libros y artículos sobre filosofía de la religión, espiritualidad y educación, incluyendo 'Experiencia religiosa y pluralismo religioso', 'El Dios que viene' y 'Seducidos por la sabiduría: vivir honestamente, estudiar y enseñar'.

David Naval Fr. Javier Carballo, O.P. en vísperas

“un dominico inquieto"

Sobre él, Fr. Juan José de León Lastra, que convivió con Carballo en el Convento de Atocha, lo define como “un dominico inquieto en lo intelectual, apasionado por la docencia y con gran sensibilidad hacia la relación entre fe y arte. Ha sabido transmitir el carisma dominicano y los frailes han reconocido en él desde joven una gran capacidad para el gobierno”.

Provincia de Hispania

La Provincia de Hispania, creada en 2016 tras la unión de las antiguas provincias de Aragón, Bética y España, está formada por 302 frailes (259 sacerdotes y 5 obispos) distribuidos en:

27 comunidades en España

2 comunidades en Paraguay y Uruguay (Vicariato Provincial Antón Montesino),

4 comunidades en Cuba y República Dominicana (Vicariato Provincial Pedro de Córdoba),