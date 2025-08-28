El Papa León XIV nombra al obispo de Segovia, Mons Jesús Vidal, miembro del Dicasterio para el Clero

El papa León XIV ha nombrado al obispo de Segovia, Mons. Jesús Vidal, como miembro del Dicasterio para el Clero, según ha hecho público el Boletín de la Santa Sede en la sección dedicada al Nombramiento de miembros del Dicasterio para el Clero.

El Dicasterio para el Clero, es uno de los organismos centrales de la Curia Romana y tiene como misión acompañar y supervisar todo lo relacionado con la vida y el ministerio de los presbíteros y diáconos. Entre sus competencias están la promoción de la formación inicial y permanente de los sacerdotes, el acompañamiento espiritual y pastoral del clero, y la organización de los seminarios en todo el mundo, así como el estudio de cuestiones disciplinares vinculadas al ejercicio del ministerio.

En 2023, el papa Francisco ya confió en el ahora obispo de Segovia para coordinar en España la renovación de los planes formativos en los seminarios. Con esta experiencia, Mons. Jesús Vidal ha detallado que, "mi aporte al dicasterio puede ser precisamente llevar la experiencia de la formación en España. Creo que es una experiencia grande que yo he vivido como rector en el seminario de Madrid, pero también conociendo muchos otros seminarios durante estos años, el trabajo de rectores, formadores, directores espirituales..."

D. Jesús Vidal junto al Papa Francisco

Vidal ha confesado que ha recibido esta noticia con sorpresa, pero con confianza para el acompañamiento del clero, los sacerdotes, diáconos y en la formación de los futuros sacerdotes. Y es que considera que este nombramiento habla bien del camino de toda la Conferencia Episcopal Española. Se ha referido a "la formación de los futuros sacerdotes y su aplicación en los seminarios, con todo lo que supone el camino de los criterios y el diálogo con la Santa Sede para la aplicación de estos criterios".

Toma de posesión de D. Jesús Vidal como Obispo de Segovia

En la misma comunicación oficial se han anunciado otros nombramientos de cardenales, arzobispos y obispos de distintas partes del mundo. Entre ellos, figuras destacadas como el cardenal Luis Antonio Tagle, proprefecto del Dicasterio para la Evangelización; el cardenal Jean-Marc Aveline, arzobispo de Marsella; y Mons. Mario Grech, secretario general del Sínodo.