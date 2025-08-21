La Conferencia Episcopal se une a la jornada de ayuno y oración convocada por el Papa León XIV para el 22 de agosto

La Conferencia Episcopal Española (CEE) se une a la jornada de ayuno y oración por la paz convocada por el papa León XIV que tendrá lugar el próximo viernes 22 de agosto. El Santo Padre realizó esta invitación a todos los creyentes el pasado miércoles, en la Audiencia General, donde animó a participar en esta jornada «implorando al Señor que nos conceda la paz y la justicia, y que enjugue las lágrimas de quienes sufren a causa de los conflictos armados en curso». T

También invitó a invocar la intercesión de la Santísima Virgen María: “Ella es la Madre de los creyentes aquí en la tierra, y también es invocada como Reina de la Paz, mientras nuestra tierra sigue herida por las guerras en Tierra Santa, en Ucrania y en muchas otras regiones del mundo”.

la necesidad de intensificar la oración

En este sentido, el presidente de la CEE, Mons. Luis Argüello, dirigió el pasado 8 de agosto una carta a los obispos de España para «responder al llamamiento del Papa León XIV a intensificar la oración y las actitudes en favor de la paz».

