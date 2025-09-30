El Comisario Pontificio solicita la ejecución provisional de la sentencia de desahucio del Monasterio de Belorado

La defensa letrada del Monasterio de Santa Clara de Belorado ha presentado este lunes una demanda de ejecución provisional de la sentencia que obliga a las exmonjas clarisas a abandonar el cenobio. La solicitud se ha interpuesto ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Briviesca, el mismo que dictó la sentencia 80/2025 el pasado 31 de julio. Dicho fallo judicial ordena a las exreligiosas que dejen el inmueble "libre y a disposición" de la parte demandante.

Un proceso judicial dilatado

La petición del Comisario Pontificio llega después de que la fecha de lanzamiento de las exmonjas se haya pospuesto hasta en cuatro ocasiones. La primera fecha fijada fue el 23 de enero de 2025, pero tuvo que suspenderse por dificultades para notificar la citación a todas las religiosas. Posteriormente, la vista previa del 13 de mayo y el lanzamiento previsto para el 10 de junio también fueron suspendidos a petición de la defensa de las exmonjas, que solicitó la recusación de la juez.

Una vez la Audiencia Provincial de Burgos rechazó la recusación, el proceso se reanudó con una vista el 29 de julio, que culminó con la sentencia condenatoria dos días después. A pesar de ello, el lanzamiento previsto para el 12 de septiembre se anuló porque aún no había vencido el plazo para recurrir. Finalmente, tras presentar las ocho exmonjas el recurso, el Juzgado ha suspendido también la última fecha fijada para el 3 de octubre, lo que ha motivado la solicitud de ejecución provisional.

Ricardo Ordóñez Vista en el juicio verbal de desahucio de las exmonjas del monasterio de Belorado (Burgos)

Radiografía de un cisma

Este nuevo capítulo judicial se enmarca en el conflicto abierto por la comunidad de monjas clarisas, calificado por la Iglesia como una deriva sectaria. De hecho, la justicia ya ha determinado que el intento de rescate de las monjas mayores por parte de sus familiares era legal ante la situación que se vivía en el convento.

El cisma ha provocado que algunas religiosas hayan decidido abandonar el monasterio, como Sor Amparo, quien ha relatado cómo se vivía en lo que considera "una secta". Mientras tanto, las exmonjas que permanecen en el edificio han desobedecido a la justicia y, según el Arzobispado, han puesto en peligro la salud de las religiosas de más edad.