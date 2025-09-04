Un coleccionista alemán viaja a un pueblo de Madrid para devolver un tesoro perdido: "Al principio pensé que era una broma"

Un extraordinario acto de honestidad ha permitido que la parroquia de San Cipriano de Cobeña haya recuperado un valioso libro de difuntos del siglo XVII que había desaparecido hace dos décadas. El documento, fechado en 1681, ha regresado a su hogar tras ser encontrado en un mercado de Moldavia por un coleccionista alemán conocido como Anthony, quien ha decidido contactar con la parroquia para devolverlo. El libro ha recorrido un increíble viaje de vuelta a casa de 3.700 kilómetros desde el pequeño país situado entre Ucrania y Rumanía hasta el municipio madrileño, perteneciente a la Diócesis de Alcalá de Henares.

Anthony había reconocido inmediatamente el documento como un libro eclesiástico español durante su visita a mercados de antigüedades moldavos. Su integridad moral lo había llevado a investigar su procedencia en lugar de añadirlo a su colección personal. Tras las averiguaciones necesarias, ha contactado directamente con la parroquia.

Juan Antonio Martínez, párroco de San Cipriano, ha relatado que recibió la llamada de un hombre con acento extranjero informándole del hallazgo. "Al principio pensé que podría ser una broma", ha confesado el sacerdote, "pero cuando Tony describió con detalle el contenido del libro, supe que era auténtico".

El documento tenía algo muy curioso: un plano de la iglesia dividido por zonas donde se cobraba más o menos por enterrar a los difuntos según lo cerca que estuvieran del altar. Esto mostraba que en aquella época los ricos y los pobres no eran iguales ni siquiera después de morir.

Un tesoro histórico invaluable

"Este libro ha sido muy importante no solo para la parroquia, sino desde el punto de vista histórico, porque además de haber recogido las defunciones, recoge muchos testamentos, ya que la gente hacía el testamento ante el párroco", ha explicado Martínez. Los párrocos habían actuado como notarios públicos en las comunidades rurales, convirtiendo estos libros en auténticos tesoros de información genealógica y social.

El documento contiene registros detallados de las familias prominentes de Cobeña, incluyendo información sobre propiedades, deudas y legados piadosos. Los historiadores han considerado estos archivos como fuentes primarias invaluables para entender la evolución social de los pueblos españoles durante el Antiguo Régimen.

El problema del expolio patrimonial

El caso ha ilustrado una problemática mayor que ha afectado al patrimonio eclesiástico español. Los robos de documentos históricos han sido recurrentes y han causado pérdidas incalculables al acervo cultural del país. Estos documentos han interesado a coleccionistas internacionales y frecuentemente se han comercializado en el mercado negro.

España ha contado con más de 20.000 archivos parroquiales, algunos desde el siglo XIV, según la Guía de los Archivos de la Iglesia en España. El caso más emblemático fue el robo del Códice Calixtino en 2011, manuscrito del siglo XII que fue recuperado al año siguiente.

Las autoridades diocesanas han anunciado que el libro será digitalizado y puesto a disposición de investigadores. Esta medida ha garantizado la conservación y ha permitido acceso amplio a estudiosos interesados en la historia regional. La recuperación ha constituido un ejemplo esperanzador que ha demostrado que la honestidad puede triunfar sobre los intereses comerciales ilícitos.