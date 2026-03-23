La campaña de Down España que señala los prejuicios de la sociedad: "El problema lo tienes tú"

Con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, celebrado este sábado, la organización Down España ha lanzado su nueva campaña de concienciación bajo el lema “No soy yo, eres tú”. La iniciativa busca promover una sociedad realmente incluyente que denuncie los prejuicios y las barreras que todavía hoy afrontan las personas con síndrome de Down, poniendo el foco en una mirada social que a menudo resulta ser el verdadero impedimento.

Una mirada que limita

La campaña se aleja del paternalismo para señalar directamente a la sociedad. “El instinto protector sale de forma natural, pero muy rápidamente lleva a la sobreprotección, al exceso y, en el fondo, a la sustitución, porque se ve más la discapacidad que a la persona”, ha explicado Agustín Matías, director gerente de Down España. El mensaje es un cambio de perspectiva en el que las propias personas con síndrome de Down interpelan a su entorno.

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“Lo que buscamos fue un mensaje muy directo”, afirma Matías. “Son las propias personas con síndrome de Down quienes nos señalan, nos miran y dicen: ‘que yo no soy el problema, que yo no soy el impedimento, el obstáculo o la dificultad, no, no, que el problema le tienes tú cuando me ves de esa manera’”.

Los retos del empleo inclusivo

Uno de los principales desafíos para la plena inclusión es el acceso al mercado laboral. Según los datos de la organización, la tasa de empleo es muy baja: solo un 10 % de las personas con síndrome de Down en edad de trabajar lo hacen en una empresa ordinaria. La cifra aumenta ligeramente hasta el 22 % si se consideran los centros especiales de empleo y otras modalidades de trabajo protegido.

Agustín Matías ha destacado que el obstáculo no reside en la falta de compromiso de las empresas, ya que “hay más demanda de puestos de trabajo que capacidad de respuesta”. El verdadero problema, asegura, está en “el sistema de apoyo para hacerlo posible”, y ha señalado la necesidad de modificar las políticas de empleo, diseñadas en los años 80 con un enfoque asistencial y no para facilitar una verdadera inclusión laboral.

Beneficios mutuos en la empresa

Para una persona con síndrome de Down, conseguir un trabajo “no es solo un trabajo, es un logro personal, de reconocimiento del entorno”. Matías subraya que son trabajadores “casi siempre excelentes, con unas tasas de absentismo muy bajas”, cuya implicación y motivación es muy grande. Pero los beneficios son mutuos, ya que su incorporación también impacta positivamente en las compañías.

Hay un efecto muy positivo y estudiado en las empresas que apuestan por la inclusión. “Algo no muy conocido, pero está muy estudiado, es que las empresas en las que se incorpora personas con síndrome de Down con discapacidad intelectual, el clima laboral mejora”, ha confirmado el director gerente de Down España. Su presencia, explica, cambia los ritmos y ayuda a ir a lo esencial, generando una mejora colectiva en el ambiente de trabajo.