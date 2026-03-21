Almería lanza una campaña para cambiar la mirada sobre el síndrome de Down: 'No soy yo, eres tú'

El Ayuntamiento de Almería colabora con Asalsido-Down Almería en la conmemoración del Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down, que se celebra cada 21 de marzo. Ambas entidades se han sumado a la campaña nacional 'No soy yo, eres tú', impulsada por Down España, para poner el foco en una realidad clara: muchas de las limitaciones que encuentran las personas con esta condición no están en ellas, sino en los prejuicios de la sociedad.

La iniciativa denuncia situaciones como la invisibilización de las personas con síndrome de Down, su infantilización, la sobreprotección o el cuestionamiento constante de sus capacidades. La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, ha subrayado el compromiso municipal para construir una ciudad donde "la igualdad y la inclusión sean las protagonistas", destacando el Espacio ALMA como punto de encuentro.

La campaña nacional cuenta con una importante participación almeriense, ya que dos de las cuatro protagonistas de los spots son las jóvenes Ana Almécija y Sara Fernández, de Asalsido. En Almería, la iniciativa se refuerza con la cartelería 'Cambia tu mirada], visible en 28 mupis estáticos y 8 dinámicos del mobiliario urbano para invitar a la ciudadanía a la reflexión.

Las protagonistas han lanzado mensajes directos para reivindicar su autonomía. Ana Almécija fue clara al afirmar: "yo no quiero ser siempre árbol. Yo sé hacer muchas más cosas". En la misma línea, Sara Fernández ha señalado que ya no es "una niña. Tengo 20 años. Quiero que me traten como la adulta que soy".

Ya no soy una niña. Tengo 20 años. Quiero que me traten como la adulta que soy" Sara Protagonista de la campaña

Por su parte, Isabel Parras, presidenta de Asalsido, ha explicado que "detrás de cada persona con síndrome de Down hay lo mismo que en cualquier otra persona: un trabajador capaz, un estudiante que se esfuerza, una persona que se preocupa por su salud o alguien que necesita su espacio, su intimidad y su vida afectiva". Ha añadido que la campaña combate las barreras que impone la sociedad y que dificultan la [plena inclusión] de un colectivo que, solo en la provincia, representa a más de 350 familias atendidas por la asociación.

Un mes de actividades por la inclusión

Asalsido ha organizado un completo [programa de actividades] que se desarrollará durante todo el mes de marzo. La programación incluye una Fiesta Joven (13 de marzo), una clase de fútbol inclusivo (16 de marzo), un taller de juegos (17 de marzo) y una sesión de crossfit adaptado (19 de marzo), además de jornadas de sensibilización en centros educativos.

La jornada central de concienciación ciudadana tendrá lugar el 20 de marzo en la Plaza Pablo Cazard, con mesas informativas y la lectura de un manifiesto. A mediodía, el Mercado Central acogerá un 'showcooking' para demostrar que la inclusión también se construye desde la gastronomía y los espacios compartidos.

VIII Gala Down de Oro

La programación culminará el 21 de marzo con la celebración de la VIII Gala Down de Oro en el Teatro Apolo. Este año, los galardones reconocen la labor de la Consejería de Inclusión Social, el restaurante La Bellota y El Buey, el Centro Comercial Torrecárdenas, la Fundación ONCE y Francisco Navarro, exgerente de Asalsido durante 25 años.

Además, se concederán menciones especiales]al periodista Alfredo Casas y a Guadalupe Úbeda, de Pastelería Guada, por su compromiso y colaboración con la entidad. La gala, que contará con la actuación de la Escuela de Danza Inclusiva de Piluca Velasco, busca reconocer a quienes apoyan la inclusión de las personas con síndrome de Down.