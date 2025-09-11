El camino que llevó a Carlo Acutis a la santidad llega a los cines a través de la historia de conversión de Sebastián

Este viernes, 12 de septiembre, llega a los cines de nuestro país 'Kit de Santidad: El Camino a Dios de Carlo Acutis', en la que se hace un recorrido por las prácticas espirituales que llevaron al joven italiano a ser el primer santo 'milennial' tras ser canonizado por el Papa León XIV el pasado domingo, 7 de septiembre.

El filme, dirigido por Pablo Casso y producido por Gaby Jacoba, tiene como protagonista a Sebastián, un joven que ha perdido el rumbo y el sentido de su vida, hasta que conoce a Carlo Acutis y a su Kit de Santidad después de vivir una crisis familiar.

El estreno, solo cinco días después de la canonización de Carlo Acutis

A través del 'Kit de Acutis', las enseñanzas de su madre, Antonia Acutis y las personas que va conociendo en el trayecto, Sebastián emprende un camino de transformación y conversión interior, que lo llevará a reencontrarse con la fe y esperanza, para cambiar radicalmente su vida.

A lo largo de la proyección, se da a conocer los pasos que guiaron al joven santo fallecido en 2006 a consecuencia de un cáncer, entre los que se incluyen la oración, la adoración o realizar buenas obras cada día.

A lo largo de la película, de 93 minutos de duración, participan entre otros figuras destacadas de la Iglesia como el arzobispo de Los Ángeles, José Gómez o el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla.

'Kit de Santidad: El Camino a Dios de Carlo Acutis' se estrena en España cinco días después de la canonización del joven milenial por parte de León XIV. En su homilía, el Pontífice ensalzaba la figura de Acutis, animando a los jóvenes a "no malgastar la vida "sino a orientarla hacia lo alto y hacer de ella una obra maestra. Si tienes a Dios como centro de todas tus acciones, entonces llegarás hasta el final. Esta es la fórmula, sencilla pero segura, de su santidad", expuso.

¿CUÁLES SON LOS DOS MILAGROS POR LOS QUE ACUTIS SE CONVERTIRÁ EN SANTO?

El Papa Francisco aprobó los milagros que tuvieron lugar después de su muerte y que hicieron posible que 'el influencer de Dios', se convirtiese en el primer santo de este siglo.

El primero, la curación de un niño brasileño que padecía una enfermedad rara en el páncreas y el segundo, fue tras interceder en la curación de una joven de Costa Rica que sufrió un fuerte accidente en bicicleta, su madre peregrinó hasta la tumba de Acutis en Asís, para pedir por la recuperación de su hija y se obró el milagro.