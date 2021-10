Kiko Argüello y el Rabino David Rosen, investidos este lunes 'Doctor Honoris Causa' en la Francisco de Vitoria

Este lunes, 25 de octubre, la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid inviste 'Doctor Honoris Causa' al iniciador del Camino Neocatecumenal,Kiko Argüello, y al director Internacional de Asuntos Religiosos del 'American Jewish Commitee', el Rabino David Rosen,por la gran contribución de ambos a establecer el diálogo judeo-católico, promoviendo un histórico acercamiento entre Judíos y Cristianos como no ocurría desde hace siglos.

Un acto que servirá también de reconocimiento a Carmen Hernández quien, junto a Argüello, fueron los iniciadores de este camino de iniciación cristiana, que en el último medio siglo ha llevado a miles de católicos de todo el mundo a redescubrir las raíces judías de la fe cristiana.

Fue hace 57 años, en 1964, cuando en torno a las figuras de Kiko y Carmen se formó una comunidad en las chabolas de Palomeras Altas en la periferia de Madrid, que reunió a las personas más pobres en todos los sentidos.

Kiko, que venía de una experiencia de existencialismo, a través del sufrimiento de los inocentes, vio aparecer el Siervo del Señor, descrito por Isaías: “Ante quién se vuelve el rostro”, y gracias a Carmen, que había redescubierto en su vida el misterio pascual, apareció con una fuerza enorme la resurrección: el cumplimiento en Jesucristo de toda la espera de cada liturgia judía, la victoria sobre la muerte.

Carmen siempre ha afirmado que el centro de la renovación litúrgica y teológica del Concilio Vaticano II es el redescubrimiento del misterio pascual y la vuelta a las primerísimas fuentes y, por tanto, al misterio de Israel. Por eso es necesario leer la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, a la luz del misterio pascual y del contexto histórico, geográfico, litúrgico y moral de Israel.

El redescubrimiento del patrimonio espiritual del judaísmo en cada acto de Jesús y el permanente papel salvífico y escatológico de Israel, junto a la experiencia antes recordada, empezaron a configurar un Camino de tipo catecumenal que preparase a recibir el don gratuito de la vida divina mostrada en el Sermón de la Montaña. Monseñor Casimiro Morcillo, el entonces arzobispo de Madrid, invitó a Kiko y Carmen a llevar este Camino a todas las parroquias.

De estos inicios escondidos, este Camino se fue difundiendo poco a poco en todo el mundo, ayudando a redescubrir el cristianismo, vivido en una comunidad cristiana, no como un moralismo, sino como un don que se realiza en la Palabra de Dios y en los Sacramentos, que transmiten la vida divina, un corazón de carne, cumplimiento de todas las promesas de Israel.

En 2010 Kiko compuso una sinfonía sobre “El sufrimiento de los inocentes”, que en 2011 fue presentada en el Centro Internacional Domus Galilaeae, sobre el Monte de las Bienaventuranzas (Galilea, Israel) ante un grupo de obispos americanos y numerosos rabinos. La reacción fue enormemente favorable y Kiko vio la importancia de “hacer conocer también en Nueva York, a través de la música, esta relación de amor que Dios nos ha dado con el pueblo judío”.

En 2012 esta oración y homenaje sinfónico por el sufrimiento del pueblo judío en la Shoah y por el sufrimiento de cada inocente, se interpretó en el Lincoln Center de Nueva York ante unos tres mil judíos, varios cardenales y decenas de rabinos.

En aquella ocasión Rabbí Yitz Greenberg reconoció al cristianismo no como una idolatría sino como una intervención providencial de Dios para llevar a los paganos al conocimiento de la Torá: “Han pasado más de 3.150 años desde que el Santo, el Bendito, hizo una alianza con el pueblo de Israel, una alianza de redención para el mundo. Son casi 2000 años desde que el Dios de Amor abrió esta alianza de redención a las otras naciones a través del Cristianismo. Durante 2000 años Dios ha esperado y deseado que los pueblos de las alianzas de redención trabajasen juntos”.

Esta declaración revolucionaria preparó un encuentro en Auschwitz el año siguiente donde, frente a muchos rabinos, decenas de obispos y miles de personas, se interpretó la sinfonía. Kiko empezó el encuentro con estas palabras: “He entrado en uno de estos barracones de Auschwitz y me he puesto de rodillas; he abierto la Escritura y el pasaje que me ha salido al azar ha sido: “Un rabino le pregunta a nuestro Señor Jesús: ‘Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento de la Ley?’, y Cristo responde: ‘Shemá, Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. El Señor es Único: amarás a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, y al prójimo como a ti mismo…’. Y el rabino: ‘Dices bien, Maestro, que amar a Dios con todo el corazón… es el primero y más grande de todos los mandamientos’. Mientras el rabino le dice esto, Jesús le responde: ‘Tú no estás lejos del Reino de Dios’. Entonces, vosotros, rabinos que estáis aquí en Auschwitz y amáis el Shemá: No estáis lejos del Reino de Dios”.

En el año 2015, a petición de numerosos rabinos, entre los cuales Rosenbaum de Nueva York, Rosen del Gran Rabinato de Israel y Greenberg, se organizó un encuentro entre rabinos, obispos y catequistas itinerantes en la Domus Galilaeae. Rosen, dirigiéndose a los hermanos del Camino presentes, dijo que en aquella música había intuido “que vosotros sentís lo que nos hace sufrir”.

El rabino Broadman, conmovido, vio en aquel encuentro de comunión y amor entre rabinos y cristianos que juntos cantaban el Shemá, un signo de que el Mesías estaba llegando: “La Biblia nos dice que cuando el Mesías esté a punto de llegar, el mundo estará lleno del conocimiento del Omnipotente. Y yo os digo: ¡Gracias, gracias! Judíos y Cristianos que juntos servimos al Omnipotente, al mismo Omnipotente, tenemos más cosas en común que diferencias. Tenemos que proclamar desde los tejados que el Mesías está llegando. Cuando digo que me encuentro con cristianos muchos me dicen: “¿Pero, estás loco?”. Y sin embargo, todos deben saber que esto ocurre para que podamos estar preparados para la venida del Mesías”.

También Kiko, en aquella ocasión dijo: “Hay aquí un interrogante, es decir, algo nuevo está empezando. ¿La proximidad del Mesías? Nosotros pensamos que la sinagoga sostiene a la Iglesia. Es el verdadero olivo, nosotros estamos injertados. Los Judíos son el pueblo elegido, tienen la alianza, las promesas, la Torá… San Pablo dice que Dios, habiendo dado todo a su pueblo, mientras que los goyim (los gentiles) no tenían mas que pecados, odios y guerras, ahora quiere llevar esta Torá a los goyim. El Concilio ha marcado una línea distinta en la relación entre el pueblo judío y la Iglesia Católica, pero es necesario llevar adelante el Concilio, porque mucha gente no lo ha entendido, son pocos los que conocen Nostra Aetate. En esta batalla, en esta situación histórica en la que nos encontramos, pienso que necesitamos ayudarnos mutuamente, Cristianos y Judíos, estrechar profundamente nuestros lazos para hacer la voluntad de Dios, para salvar y redimir esta sociedad”.

En el año 2017 los rabinos pidieron encontrarse nuevamente en la Domus y centenares de ellos firmaron esta declaración oficial: “Después de casi dos milenios de recíproca hostilidad y alienación, nosotros, rabinos ortodoxos que dirigimos comunidades, instituciones y seminarios en Israel, en EEUU y en Europa, reconocemos la oportunidad histórica que tenemos delante de nosotros… reconocemos que el cristianismo no es ni un contratiempo ni un error, sino algo querido por Dios y un don para las naciones… Ya no somos enemigos, sino compañeros para la sobrevivencia y el bienestar de la humanidad… Judíos y Cristianos están destinados por el Señor a ser compañeros amándose”.