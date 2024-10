Lo que echó de menos Tomás Guasch en la despedida de Andrés Iniesta: "De eso, ni mu"

Esta semana no será olvidada nunca por el deporte español. Dos de nuestras grandes figuras, como son Andrés Iniesta y Rafa Nadal han confirmado su retirada. Iniesta, ya, pero Nadal después de su participación en la próxima Copa Davis.

EFE Andrés Iniesta, durante la rueda de prensa de su retirada

INIESTA

El centrocampista español Andrés Iniesta reconoció este martes que le da "pena" anunciar su retirada como futbolista profesional, porque "hubiese jugado hasta los 90 años", aunque se despide con "el orgullo de haber peleado y trabajado hasta el último día".

"Si hay una palabra que puede resumir este momento y mi carrera es orgullo, no hay otra. Orgullo de haber peleado y trabajado hasta la última gota, hasta el último día que fui futbolista y eso es lo más grande para mí", dijo el ya excentrocampista en una rueda de prensa en Barcelona en la que anunció su retirada deportiva a los 40 años.

Iniesta en la rueda de prensa de su despedida

Acompañado de sus seres queridos, amigos y excompañeros, el de Fuentealbilla destacó "el orgullo" y el no rendirse "nunca ante cualquier situación", que es lo que le hace sentirse "feliz" ahora que anuncia su final. "Con pena, evidentemente, porque hubiese jugado hasta los 90 años, pero feliz de haber cumplido el sueño de ser futbolista", celebró Iniesta, que avanzó que su siguiente paso será en los banquillos.

INIESTA, EN EL PARTIDAZO DE COPE

Juanma Castaño entrevistó a Andrés Iniesta el día en el que anunció su retirada como futbolista profesional y así confirmaba su estado después del anuncio: "No te mentiría que exhausto emocionalmente, han sido días con muchísimas emociones, mensajes... y al final el momento de esta mañana, nunca te imaginas que pueda llegar. Cuando piensas que se ha acabado te viene la película que ha sido, y ha sido bonita"

Un Iniesta que recordaba así el momento del gol de la final del Mundial: He dicho que realmente siento que ese momento no fue un plano físico, fue algo más. Tengo la sensación de que ese momento hubo de todo para que ese balón entrase, desde la energía que cada uno de nosotros pudimos tener hasta Dani Jarque desde donde estuviese. Lo creo firmemente. Cuando digo que escucho el silencio es como una experiencia...una sensación rara y extraordinaria a la vez".

imago sportfotodienst / Cordon P Andrés Iniesta, en el momento del disparo que dio el primer Mundial a España

DESPEDIDA DE RAFA NADAL

Si empezábamos la semana con Iniesta, la acabamos con Nadal y su confirmación de que después de la Copa Davis 'cuelga la raqueta'.

Un vídeo difundido en redes sociales que empezaba así: "Estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional. La realidad es que han sido unos años difíciles, estos dos últimos especialmente. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión que evidentemente es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla, pero en esta vida todo tiene un principio y un final y creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar"

"Me hace muchísima ilusión que mi último torneo sea la final de la Copa Davis y representando a mi país. Es cerrar el círculo, ya que una de mis primeras grandes alegrías como tenista profesional fue la final de Sevilla en 2004", añadió el tenista balear.

TIEMPO DE ANÁLISIS

Tomás Guasch se pasó este viernes por un nuevo Tiempo de Análisis y habló de las despedidas de ambos deportistas y se fijó en una cosa que echó de menos de la rueda de prensa del exjugador del Barça: nos hemos quedado sin saber qué piensa Andrés Iniesta del caso Negreira...también Luis Enrique. Habló de lo divino y de lo humano, pero de ese caso ni mú".

Cordon Press Iniesta y Luis Enrique, durante la etapa del asturiano como entrenador del Barça

"Desde que supimos del caso, solo Ernesto Valverde comentó cuando los informes famosos no los había visto. ¿Dicen que los futbolistas van a hacer una huelga? No he visto un colectivo tan feliz estando tapado", concluyó el comentarista de Tiempo de Juego.

