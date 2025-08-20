Badé le hace un favor al Sevilla; posible trueque entre Girona y Real Sociedad

Badé

El Sevilla tiene todo acordado con el Bayer Leverkusen el traspaso del central francés Loic Badé por algo más de 30 millones de euros. Con esta salida el club solo podrá inscribir a un jugador más con la posibilidad de un segundo. Además, el Nápoles sigue negociando por Juanlu y el Nottingham Forest quiere a Carmona.

Renato Veiga

El Villarreal quiere reforzar su parcela central con el joven central portugués que ya sonó para el Atlético de Madrid. Ya hay acuerdo con el futbolista, pero siguen negociando con el Chelsea que pide más de 30 millones de euros. Sin embargo, los ingleses deben vender para cuadrar las cuentas y eso podría favorecer la operación.

Cordon Press Renato Veiga podría reforzar la defensa del Villarreal.

Yangel Herrera y Sadiq

Operación a dos bandas entre Girona y Real Sociedad. Los catalanes quieren un nueve y los vascos un centrocampista. La Real quiere deshacerse del nigeriano al que el Girona quiere en propiedad y pediría bastante dinero por el venezolano. El problema es que la tasación de los dos futbolistas es muy diferente y en Montilivi no se plantea ningún intercambio.

Nobel Mendy

El defensa central senegalés Nobel Mendy se convirtió en nuevo jugador del Rayo Vallecano, club al que llega como cedido por una temporada, procedente del Real Betis, según un comunicado del equipo madrileño. El jugador africano disputó cinco partidos en el primer equipo del conjunto bético la temporada pasada y otros 13 con el filial en Primera Federación.

Iker Losada

El Real Betis y el Levante han alcanzado un acuerdo para la cesión hasta final de la presente temporada del mediapunta Iker Losada al conjunto valenciano, sin cláusula de compra, pero con una opción preferencial para un posible traspaso.

Alex Cardero

El Mirandés y el Oviedo han alcanzado un acuerdo para la cesión de Álex Cardero para que el futbolista asturiano se incorpore al equipo. A sus 22 años, el futbolista asturiano continúa dando pasos firmes en su desarrollo profesional y ahora lo hará en el equipo burgalés, donde llega para aportar dinamismo y gol a la medular.