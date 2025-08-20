La FIBA no cuenta con España: el sorprendente lugar en el que está la campeona de Europa en el ránking del torneo

El 27 de agosto dará comienzo el Eurobasket 2025 con cuatro sedes distintas como son Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia. El primer partido para la selección de Sergi Scariolo será el 28 de agosto contra Georgia a las 14: 00 de la tarde, hora española.

España se llevó la última edición del Eurobasket en el 2022 con el siguiente roster: Darío Brizuela, Lorenzo Brown, Alberto Díaz, Rudy Fernández, Jaime Fernández, Usman Garuba, Willy Hernangómez, Juancho Hernangómez, Xabi López-Arostegui, Joel Parra, Jaime Pradilla y Sebas Saiz.

De esa camada de jugadores que alzaron el trofeo en Berlín, en esta convocatoria hay un grupo importante de ellos. Alberto Díaz, Willy, Juancho, López - Arostegui, Joel Parra, Darío Brizuela y Jaime Pradilla son los supervivientes que lograron el cuarto oro europeo.

una bajada progresiva

Desde que España fue campeona en 2022, nada le ha salido bien al combinado español. Un año más tarde del Eurobasket, España defendía titulo en el Mundial que se disputaba en Japón, Filipinas e Indonesia. La fase de grupos la pasó como primera de grupo con tres victorias y en la siguiente fase tuvo dos oportunidades para meterse en la fase final. Sin embargo, perdió primero ante Letonia y se despidió de la cita mundialista con la derrota ante Canadá.

EFE El seleccionador nacional de baloncesto Sergio Scariolo durante el partido amistoso preparatorio para el Eurobasket 2025

En el verano siguiente se disputaron los Juegos Olímpicos de París 2024. Los rivales que tuvo España en la fase de grupos eran tres selecciones que perfectamente aspiraban a medalla: Grecia, Australia y Canadá. El camino en tierras parisinas empezó mal con una derrota ante Australia que se equilibró con victoria ante Grecia. Para estar en la siguiente ronda, España tenía que ganarle a Canadá y el resultado fue el mismo que en el Mundial pese al esfuerzo final de Darío Brizuela.

Estos resultados negativos han hecho que España haya descendido hasta la decimoprimera posición del Power Ranking. Sobre este aspecto fue preguntado Santi Aldama este miércoles tras el entrenamiento por la mañana y el canario no le dio mucha importancia: "Eso es solo para generar contenido. Nosotros no lo pensamos mucho. Sabemos lo que hacemos cada día y a lo que aspiramos. No sería la primera vez que nos ponen ahí abajo y hacemos algo especial. Tenemos ganas de eso”.