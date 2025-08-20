tiempo de juego
Lluvia de expulsiones entre Primera y Segunda
El comité de disciplina de la RFEF anunció que hasta nueve jugadores de entre Primera y Segunda van a cumplir un partido de sanción esta jornada.
Publicado el
1 min lectura
El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) impuso este miércoles un partido de sanción al portero del Girona Paulo Gazzaniga, al delantero del Mallorca Vedat 'Muriqi' y a otros seis jugadores de la Primera y Segunda división española, por expulsión con roja directa y doble amonestación.
El argentino Gazzaniga fue expulsado el pasado viernes durante el encuentro de la primera jornada de LaLiga EA Sports ante el Rayo Vallecano tras derribar a un rival de forma clara; mientras que el kosovar 'Muriqi' vio roja directa durante el partido contra el FC Barcelona, tras disputar el balón con el portero Joan García y levantar el pie a la altura de su cara, impactándole, y haciendo uso de fuerza excesiva.
Según confirmó la RFEF, el Comité de Disciplina también sancionó con un partido a los jugadores de Primera Alberto Reina (Real Oviedo) y Manu Morlanes (Mallorca), por doble amonestación y consiguiente expulsión.
En cuanto a LaLiga Hypermotion (Segunda), quedan sancionados con un encuentro Manu Lama, del Granada; Valentin Pezzolesi (UD Las Palmas); Mamadou Diallo, de la Cultural y Deportiva Leonesa; Alberto Benitez, del Castellón; e Iker Cordoba, del Mirandés.