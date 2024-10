Un emocionado Andrés Iniesta se despide del fútbol: “Mi carrera ha sido como un cuento”

Andrés Iniesta ha confirmado en la mañana de este martes en un acto en el America's Cup Experience del Port Vell de Barcelona y bajo el título "El Juego Continúa".

"Quería agradecer a todos los que estáis aquí por acompañarme en este día. Me permitirías que me emocione hoy, nunca pensé que llegaría este día. Realmente nunca lo imaginé, pero estas lágrimas de estos días, estas lágrimas son de emoción, de orgullo, no son de tristeza, son de ese niño de Fuentealbilla que tenía el sueño de ser futbolista y lo conseguí de muchísimo trabajo y sacrificio y de nunca rendirse, esos valores han sido imprescindibles en mi vida y me siento orgulloso de este camino. Mi carrera deportiva ha sido como un cuento", comenzó Iniesta con un discurso el acto de despedida.

Andrés Iniesta, nacido en Fuentealbilla (Albacete) el 11 de mayo de 1984, se quedó sin equipo el pasado 1 de julio al finalizar su contrato con el Emirates Club de los Emiratos Árabes Unidos, una última aventura en la que jugó 23 partidos --20 de ellos en la UAE Pro League-- y anotó 5 goles y repartió 1 asistencia.

Previamente, en el Vissel Kobe japonés en el que estuvo desde 2018 hasta 2023, jugó un total de 134 partidos con 26 goles y 25 asistencias en total para ganar la Liga en 2023, la Copa en 2019 y la Supercopa en 2020. Sin duda, un gran legado el que dejó Iniesta en Kobe, tanto en el club como en la ciudad y, seguramente, también en la J1 League y el país nipón.

Pero fue en el FC Barcelona donde más triunfó y donde, sin duda, será recordado como una leyenda. Formado en La Masia, a la que llegó desde Fuentealbilla y siendo parte del fútbol base del Albacete, fue quemando etapas hasta debutar con el primer equipo en la Liga en la temporada 2002/03. Y de ahí a firmar 674 partidos oficiales con el Barça, con 57 goles y 135 asistencias, además de la friolera de 32 títulos oficiales, solo superado por los 35 que ganó su compañero de aventuras Leo Messi.

Iniesta, el héroe de la victoria de España en el Mundial de Sudáfrica en 2010 con el tanto del histórico triunfo, y miembro destacado en las victorias en las Eurocopas de 2008 y 2012, será recordado también por el gol en Stamford Bridge que dio el pase al conjunto catalán a la final de la 'Champions' en Roma en 2009, en la que el Barça de Pep Guardiola empezaría a confirmarse como uno de los mejores equipos de la historia. Un gran legado futbolístico, dentro del verde, que seguirá vivo en lo que Andrés Iniesta Luján decida ser a partir de ahora.