Sigue la entrevista de Juanma Castaño a Andrés Iniesta, en El Partidazo de COPE

¿Cómo estás?: No te mentiría que exhausto emocionalmente, han sido días con muchísimas emociones, mensajes... y al final el momento de esta mañana, nunca te imaginas que pueda llegar. Cuando piensas que se ha acabado te viene la película que ha sido, y ha sido bonita.

No has querido ni presentador: Me lo ha dicho mucha gente cuando estaba solo ante el peligro. Estar solo era potente y era guay. No te mentiría que cuando ayer vi el sitio, dije 'ostras, a ver si alguien me echa un cable'. Pero tenía todo muy en la cabeza y bien. Iba bastante llorado de estos días. He entrado llorando porque el vídeo emocional era... que te salgan esas palabras de la boca es fuerte, pero he estado cómodo y con la sensación del trabajo bien hecho.

Tu familia ha disfrutado de tu viaje y hoy estaban ahí: Es brutal, es un cuento que se hace para que todo esté bien. Tener al abuelo con 91 años que venga de Fuentealbilla... es brutal, me siento orgulloso.

¿Estás feliz?: No quiero irme y no querría dentro de diez años tampoco. El que es futbolista o a ti te pasará en tu profesión, tendrás algo dentro para hacer esto hasta no sé cuándo pero son decisiones y se toman cuando uno siente que lo tiene que tomar

¿Cuándo te diste cuenta?: Ha sido un proceso. Cuando cierro la etapa de Japón y te vas a Emiratos, lo haces con la idea de estar más cerca de España, sacar el título de entrenador.. Este verano hay momentos en los que dudas de si seguir o no y eso no me había pasado nunca. Cuando me voy de Japón quería seguir pero ahora veías más problemáticas que cosas sencillas.

¿Pensaste en jugar con el Albacete?: Hay dos clubes en mi vida que lo son todo, el Barça y el Alba. Es muy bonito y romántico, pero es que no porque no es una realidad. No voy al Albacete a retirarme porque no es verdad, es lo profesional. Son dos equipos que los quiero más que a nada y estar por estar nunca me ha gustado. Ir a Albacete para acabar mi carrera así, pues no porque sentiría que estoy porque tengo que estar. Escuchas comentarios y no tienen sentido, diciendo que ido a Emiratos y no a Albacete por dinero y si lo enseño, verás que no es por dinero.

Te fuiste con 34 del Barça y podrías haberte quedado: No porque yo sentía que el momento de marchar era ese y que el Andrés Iniesta que iba a venir, en mi sentimiento, no iba a poder dar lo que siempre había dado a ese club. Me voy feliz de irme como me fui. Siempre lo tuve en mi cabeza. Me voy en la final de Copa entre el Sevilla y ese recuerdo es lo mejor que puedo escuchar en mi cabeza, es un sueño cumplido. Irme de otra manera hubiera sido difícil de aceptar después de lo que había vivido.