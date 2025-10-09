COPE
Se incendia la casa de Vinicius por un fallo eléctrico en su sauna

Según informa Telemadrid el fuego parece tener origen eléctrico y se ha producido en la sauna, ubicada en el sotano. No hay heridos ni intoxicados.

Vinicius no se encontraba en el lugar porque está con su selección

La vivienda que tiene Vinicius en la lujosa urbanización de La Moraleja (Alcobendas), se ha visto afectada por un incendio en la mañana de este jueves 9 de octubre. Según informa Telemadrid, el fuego, de origen eléctrico, ha comenzado a las 11 de la mañana y ha obligado a que se desplazaran hasta el lugar dos dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid para controlar las llamas y ventilar las estancias afectadas.

En el incendio se habría quemado la sauna que el brasileño, que no se encontraba en ese momento en el chalet, tiene en la planta -1 del edificio. El fuego habría afectado a toda esta planta y el humo habría subido también a la superior. En el suceso no ha habido ni heridos ni intoxicados y solo hay que lamentar daños materiales. Vinicius está estos días concentrado con su selección para disputar dos amistosos ante Corea del Sur y Japón.

