Vergonzosa expulsión de un jugador del Yeclano Deportivo por realizar gestos obscenos a un rival

El Yeclano Deportivo venció este sábado 1-0 al Puente Genil en el encuentro correspondiente a la sexta jornada del Grupo IV de Segunda Federación. Tres puntos que sirvieron al equipo de la Región de Murcia para salir de la zona de descenso.

El duelo transcurrió con total normalidad, pero el acta arbitral recoge tres expulsiones a la conclusión del partido debido a una tangana.

Guillermo Acin (Yeclano Deportivo) fue expulsado por "encararse con varios rivales de manera amenazante y agresiva". Ismael García (Puente Genil), por una doble cartulina amarilla tras "encararse con un adversario sin llegar al insulto o la amenaza".

Pero la expulsión más llamativa y vergonzosa fue la de Álvaro Cordero (Yeclano Deportivo), quien según el acta del partido "se dirigió a un adversario diciéndole 'chupap*****' mientras realizaba gestos obscenos simulando una felación".