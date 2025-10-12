José Alberto, sobre el gol no concedido al Racing tras el pitido final en El Molinón: "No he visto la jugada pero el árbitro tuvo que dar más añadido"

Tras lo sucedido en el final del partido de Segunda División este domingo entre el Sporting de Gijón y el Racing de Santander, había, cuanto menos, que escuchar la versión de José Alberto, técnico del conjunto santanderino, sobre el gol que no subió al marcador porque el árbitro, justo tras el rechace del lanzamiento a puerta, pitó el final del partido.

José Alberto se motró enfadado no tanto porque ese gol no subiera al marcador sino porque cree que el tiempo añadido al partido no fue adecuado.

El entrenador, además, reconoce que esa última jugada del partido no la vio, pero no es lo que más le enfada de todo esto.

"Si digo la verdad, no he visto la jugada", reconoció. "No he visto la jugada, pero sí lo que he visto es lo que ha sucedido en la segunda parte, y creo que todos lo hemos visto, que lo entiendo, ¿vale? Por parte del Sporting, hace lo que tiene que hacer cuando tiene un resultado favorable. Creo que lo ha hecho muy bien, pero hay un árbitro que tiene que dar un añadido", reclamó.

José Alberto se queja de que lo realmente incomprensible es que se indique que el partido se prolongará hasta el minuto 98, más "un minuto más por una atención que hay. Hay un doble cambio, doble ventana, y en el minuto 98.01, es la falta la falta que que para Yerai y se acaba el partido. ¿Es normal, bajo mi punto de vista? No es normal", se auto-respondió.

"Me da igual que dé ocho minutos o que dé diez. Si hay que dar 15, tiene que dar 15, pero cuando el Racing gana, normalmente damos 15 minutos. Cuando el Racing pierde, normalmente... Hoy ha sido escandaloso los ocho minutos, pero no puede ser", reclamó.

Terminó su reclamación echando de menos que, en la segunda parte, hubiera más tiempo de juego efectivo: "Luego veré el informe de Media Coach, pero el tiempo que se ha jugado ha sido muy pequeño".