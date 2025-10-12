Un solitario gol de Chuki decanta el derbi a favor del Valladolid

El Valladolid se llevó el derbi regional ante el Burgos en El Plantío (0-1) con un solitario gol de Chuki que llegó tras una falta al borde del área en un partido muy trabado en el que el Burgos apenas propuso aunque el palo y Guilherme evitaron el empate en las dos ocasiones que tuvieron los de Ramis.

El Burgos salió más enchufado y avisó muy pronto, al minuto de juego, con un balón colgado al área que Fer Niño prolongó y Mario González mandó por encima del larguero, sin embargo, con el paso de los minutos el Valladolid fue asentándose, ganando metros y posesión, aunque sin lograr combinar con claridad.

El encuentro se volvió trabado, con continuas interrupciones y un tono bronco que impidió el ritmo fluido y la primera parte terminó sin goles y con muy poco fútbol, el Burgos no consiguió tirar entre los tres palos y el Valladolid apenas inquietó con un disparo lejano de Peter que Cantero detuvo sin apuros.

La segunda parte comenzó como terminó la primera hasta que una falta de Florian Miguel al borde del área que lanzó Chuki ajustándola al larguero para que no llegase Cantero y adelantar al Valladolid.

Lo intentó el Burgos por medio de Mateo Mejía pero, tras marcharse en velocidad, el disparo se topó con el palo.

El Valladolid pudo aumentar la ventaja en la primera acción del partido para Marcos André desde fuera del área que chocó contra el travesaño.

Tuvo el Burgos el empate en el 83, con una falta que mandó al área Fermín y el cabezazo de Fer Niño lo paró Guilherme para mandarlo por encima del larguero.

Fue un susto para el Valladolid que intentó volver a poner calma, jugando con el reloj y el Burgos, sin ideas, se le fue agotando el tiempo y cae por primera vez en El Plantío.

FICHA DEL PARTIDO:

0-Burgos CF: Cantero, Lizancos, Sergio González, Grego Sierra, Florian Miguel, Morante (Íñigo Córdoba min 46), Atienza, David González (Aitor Córdoba min 46), Mario González (Mejía min 63), Appin (Fermín min 63), Fer Niño.

1-Real Valladolid: Guilherme, Alejo, Pablo Tomeo, Torres, Garriel (Guille Bueno min 69), Meseguer (Alani min 75) , Juric, Peter (Marcos André min 69), Tenés (Chuki min 38), Biuk (Ponceau min 75)y Latasa.

Goles: 0-1 M.55: Chuki

Árbitro: Manuel Ángel Pérez Hernández (comité madrileño). Amonestó por los locales a Atienza (min 21), Morante (min 44), Lizancos (min 45+2), Florian Miguel (min 55), Sergio González (min 68), Fer Niño (min 75) y por los visitantes a Garriel (min 8), Alejo (min 22), Meseguer (min 35), Juric (min 73), Biuk (min 75), Torres (min 83), Chuki (min 90). Amonestó al segundo entrenador del Burgos CF José Manuel Gil (min 27) y al entrenador del Valladolid Almada por protestar (min 23).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 9 de la Liga Hypermotion celebrado en el Estadio Municipal de El Plantío ante 11011 espectadores.