CICLISMO
Fallece un participante durante una prueba de MTB en Salas de los Infantes
El participante, de 60 años, se sintió indispuesto y necesitó asistencia urgente
Agencia EFE
Publicado el
1 min lectura
Un hombre de 60 años ha fallecido este domingo cuando participaba en una prueba de ciclismo de montaña (MTB), en Salas de los Infantes (Burgos), han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.
Ha sido poco antes de las 12.00 horas cuando el 112 ha recibido la comunicación de que un participante en una prueba de MTB se encontraba indispuesto y era necesaria asistencia sanitaria urgente.
Fue informada la Guardia Civil de Burgos y Emergencias Sanitarias . Sacyl, que movilizó un helicóptero medicalizado.
El dispositivo preventivo y el personal del helicóptero intentaron reanimar al hombre de 60 años, que finalmente falleció.
