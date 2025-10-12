Eibar y Castellón sellan un empate sin goles que los mantiene en zona tranquila

El Eibar y el Castellón se neutralizaron este domingo en Ipurua y firmaron un empate sin goles que les mantiene en la zona media de la clasificación de LaLiga Hypermotion.

El Eibar comenzó el duelo muy concentrado y avisó pronto, con un tiro dentro del área de Jon Bautista en el minuto 3 que salvó desde la línea Mellot, y en el 9 fue Adu Ares el que cruzó demasiado su disparo.

El Castellón trató de reaccionar y de irse arriba con Cala como principal protagonista. Un tiro suyo en el minuto 17 a punto estuvo de convertirse en gol en la primera ocasión más clara para los visitantes, que insistieron con un disparo lejano de Mamah (m.20).

Estaba incómodo el Eibar, que no acertaba a tener posesiones largas, y Jakobsen en el minuto 31 volvió a poner a prueba al portero armero.

El Castellón se hizo dueño del partido y pudo adelantase antes del descanso, primero con un jugadón de Mabil, que disparó a bocajarro y Magunagoitia respondió con otra excelente parada, y poco después con una jugada protagonizada por Mamah y en la que el portero armero desvió el balón con un hombro cuando ya se colaba en la meta.

El guardameta vizcaíno mantenía al Eibar en el partido gracias a sus intervenciones y el segundo período comenzó con un Castellón mirando nuevamente a la meta local.

Pero el Eibar no se rindió y en el minuto 50 a punto estuvo de cazar Bautista un excelente pase, pero el balón se paseó por él área.

En el minuto 53 el árbitro anuló un gol del Castellón, obra de Alberto, por fuera de juego.

En el minuto 73, Cubero se retiró del terreno en camilla tras un fuerte golpe en la cabeza en un choque con Lucas. Tras ese incidente, el partido perdió ritmo, aunque en el minuto 97 Aranburu estuvo a punto de marcar con un cabezazo que rozó el larguero.

FICHA DEL PARTIDO

0 - Eibar: Magunagoitia, Cubero (Nolaskoain, m. 73), Marco Moreno (Aranburu, m. 86), Arbilla, Álvaro Rodríguez, Sergio Álvarez, Aleix Garrido (Guruzeta, m. 64), Alkain (Javi Martínez, m. 64), Magunazelaia (Martón, m. 74), Adu Ares (Toni Villa, m. 86) y Bautista.

0 - Castellón: Matthys, Mellot, Salvador Ruiz, Alberto, Lucas, Doué, Ronaldo (Gerenabarrena, m.75), Mabil (De Nipoti, m. 61), Cala, Mamah (Markanich, m. 82) y Jakobsen (Pablo, m. 75).

Árbitro: Alejandro Morilla, del Comité Navarro. Amonestó a Mamah (m.45), Álvaro Rodríguez (m.45), Ronaldo (m.58) y De Nipoti (m.95).

Incidencias: partido de la novena jornada disputado en Ipurua ante 4.950 espectadores.