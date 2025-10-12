Manresa y CB Canarias jugarán a puerta cerrada sus partidos contra equipos de Israel

Los partidos se jugarán sin público en el Nou Congost y Santiago Martín.

El pasado jueves la Comisión Antiviolencia declaró de alto riesgo el partido de la tercera jornada de la Eurocup en el que el Baxi Manresa recibe al Hapoel Jerusalén el 15 de octubre.

Diferentes grupos de animación del equipo catalán emitieron un comunicado en el que solicitaban la suspensión del encuentro al considerar "absolutamente inaceptable" la presencia de un equipo israelí en el Nou Congost.

Y este domingo el Manresa junto con el CB Canarias han publicado un comunicado conjunto anunciando que sus partidos frente a equipos de Israel de la próxima semana se disputarán a puerta cerrada.

COMUNICADO DE LOS DOS EQUIPOS

Ante los encuentros que los clubes CB Canarias y Bàsquet Manresa debemos disputar en los próximos días frente a equipos de Israel, en el marco de distintas competiciones europeas, y considerando la situación actual, las entidades firmantes manifestamos lo siguiente:

Reiteramos nuestro firme compromiso con los valores fundamentales del deporte. Rechazamos categóricamente cualquier forma violencia o vulneración de los derechos humanos que se produzca en cualquier contexto.

Los clubes implicados no podemos decidir, de forma unilateral, no jugar los partidos de las competiciones a las que estamos inscritos, dado que ello supondría el incumplimiento de los contratos, con el consecuente riesgo de sanciones disciplinarias y económicas, así como la expulsión de dichas competiciones.

En relación a los partidos programados, tras realizar numerosas consultas a las entidades competentes, las autoridades deportivas y los cuerpos y fuerzas de seguridad, y en virtud de la información y las recomendaciones recibidas, las dos entidades hemos decidido que:

los partidos correspondientes a competiciones europeas que se celebrarán la próxima semana en el Santiago Martín y el Nou Congost se disputarán a puerta cerrada. Una decisión que se adopta para garantizar la seguridad de todas las personas implicadas y el correcto desarrollo de los encuentros, en el marco del cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales.

Las dos entidades emitimos este comunicado de forma conjunta, en defensa de los valores del deporte y con la responsabilidad institucional que exige la actual situación.