La verdadera razón por la que Mastantuono llevará el número 30 en su primer año en el Real Madrid
Se ha montado mucho revuelo por la inscripción con ficha del filial de un jugador que ha costado más de 60 millones de euros. Arancha Rodríguez ha explicado el motivo.
El Real Madrid presentaba el pasado jueves a su último fichaje, el argentino Franco Mastantuono. La perla sudamericana llevaba días trabajando en solitario en Valdebebas y contando el tiempo para incorporarse al plantel de Xabi Alonso, pero no lo pudo hacer hasta el 14 de agosto porque era menor de edad y la normativa FIFA lo impedía.
Cumplidos los 18, Mastantuono se enfundaba la elástica con el 30 y se convertía en jugador de pleno derecho del Real Madrid. Y precisamente el número elegido por el futbolista desataba la polémica. Pese a haber costado más de 60 millones de euros y a que el club tenía una ficha libre de la primera plantilla, el joven iba a tener licencia del filial.
Y es que en España los clubes tienen 25 fichas y los jugadores que las ocupan deben portar números del 1 al 25, algo que no ocurre en otros países. Se había especulado con que el Real Madrid quería garantizarse un hueco libre para otro posible fichaje o si había alguna lesión, pero parece que no es ese el motivo porque ahora mismo la idea del club es la de no incorporar a ningún futbolista más.
Según ha informado Arancha Rodríguez fue el propio Mastantuono el que pidió tener ese dorsal y el que quiso quedarse con él pese a que el club le explicó las implicaciones que eso iba a tener. Se trata de un número muy especial para él. Es el que ha llevado durante su etapa en River Plate y el que portaba Leo Messi, su gran ídolo, en el PSG y quería conservarlo al menos en su primer año en Europa.