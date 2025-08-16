La verdadera razón por la que Mastantuono llevará el número 30 en su primer año en el Real Madrid

El Real Madrid presentaba el pasado jueves a su último fichaje, el argentino Franco Mastantuono. La perla sudamericana llevaba días trabajando en solitario en Valdebebas y contando el tiempo para incorporarse al plantel de Xabi Alonso, pero no lo pudo hacer hasta el 14 de agosto porque era menor de edad y la normativa FIFA lo impedía.

Cumplidos los 18, Mastantuono se enfundaba la elástica con el 30 y se convertía en jugador de pleno derecho del Real Madrid. Y precisamente el número elegido por el futbolista desataba la polémica. Pese a haber costado más de 60 millones de euros y a que el club tenía una ficha libre de la primera plantilla, el joven iba a tener licencia del filial.

Y es que en España los clubes tienen 25 fichas y los jugadores que las ocupan deben portar números del 1 al 25, algo que no ocurre en otros países. Se había especulado con que el Real Madrid quería garantizarse un hueco libre para otro posible fichaje o si había alguna lesión, pero parece que no es ese el motivo porque ahora mismo la idea del club es la de no incorporar a ningún futbolista más.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Franco Mastantuono, en un partido con River Plate

Según ha informado Arancha Rodríguez fue el propio Mastantuono el que pidió tener ese dorsal y el que quiso quedarse con él pese a que el club le explicó las implicaciones que eso iba a tener. Se trata de un número muy especial para él. Es el que ha llevado durante su etapa en River Plate y el que portaba Leo Messi, su gran ídolo, en el PSG y quería conservarlo al menos en su primer año en Europa.