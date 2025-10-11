La única pega que ve Alfredo Relaño al juego de la selección española: "Se echa en falta"

La selección española cerró la primera vuelta de la fase de clasficación para el Mundial 2026 como líder en solitario, y sin recibir ningún gol, y se jugará con Turquía su presencia en la cita que se dará en Estados Unidos, México y Canadá.

Todo esto después de imponerse 2-0 con goles de Yeremy Pino y de Mikel Oyarzabal a una Georgia a la que pudo golear. Con esto sumó su tercera victoria de tres. Un selección guiada por Pedri y con una grandísima actuación de Pedro Porro, que solo pudieron parar las intervenciones de Mamardashvili y los fallos de los delanteros de Luis de la Fuente.

De hecho, Ferran Torres falló un penalti en la primera parte del partido. A pesar de eso, el equipo no acusó las ausencia de varios de sus jugadores más imporantesntes e hicieron un gran partido.

Tras el encuentro, Alfredo Relaño, comentarista de Tiempo de Juego, aseguró que "evidentemente extremos como Lamino o Nico se echan en falta. Pasarían más cosas si estuvieran ellos ahí. Pero el equipo tiene una seguridad pasmosa, este quien esté y en eso vivimos completamente tranquilos. Casi se hace soso ver es un dominio y una seguridad de que España va a ganar y y al final se echa por eso en falta de resultado mejor".

"Se echa falta que lo que hubiera metido goles que ha merecido España. Sabemos que las fases ahora son así, mejor que cuando yo era chaval que eran un drama que por menos de nada no ibas y tenías estabas el último día pendiente de lo que hacían Grecia y Yugoslavia y bueno, ahora es todo ahora todo es cuesta abajo. Hasta hasta el mundial ahí será más caro", terminó diciendo.

