Colombia deja a España sin semifinales

Colombia se clasificó este sábado por segunda vez en su historia y tras 22 años vuelve a las semifinales del mundial sub-20 tras derrotar a España en un estelar partido de Neyser Villarreal, que marcó los tres goles y se colocó como líder de goleadores.

El balón fue la primera mitad de España, pero como en los partidos anteriores, más como un placebo que un camino hacia el gol; España tocaba y tocaba, pero no encontraba profundidad.

España se diluía y Colombia comenzaba a avisar a Fran González hasta que una buena combinación en la banda entre el propio Perea y Barrara acabó en un centro al punto de penalti que cazó Ney Villarreal, que parece haber recuperado el olfato.

Antes España había pedido la revisión por un mano del propio Canchimbo en el área pero tras observar el monitor, el árbitro estadounidense consideró en posición natural y la Roja perdió una de sus dos opciones de usar la tarjeta.

La segunda mitad arrancó con la misma dinámica: España dueño del balón y del territorio, empujando a Colombia a su área, pero sin nada de profundidad. Y Colombia a la espera, cerca de su área peor firme y sin sentir peligro real, a la espera de recuperar la pelota y salir con velocidad para sorprender a su rival.

Hasta el minuto 55, en el que Fortea le robó la cartera a la defensa colombiana con una buena pared y su pase al primer toque al centro del área lo remató a la red Rayane Belaid ante la pasividad de los centrales. Era el primer gol que recibía Colombia en jugada desde que comenzara este mundial.

Y tres minutos después, una combinación similar en la otra banda supuso una pared que inició y remató Virgili, la perla de la Masía, ahora en el Mallorca, que batió a García, para remontar y poner a Colombia en desventaja por primera vez también en este torneo.

Pero poco duró la alegría de España; apenas tres minutos después, el recién entrado Rentería jugó con Arizala, el árbitro dio la ley de la ventaja y el pase del extremo lo dejó en la red Villarreal. El empate sentó bien a Colombia, que siguió más activo en ataque y pudo remontar en una mano a mano de Bazán con Fran González que ganó el portero del Real Madrid. En el rebote, González le pegó muy mal, por encima del travesaño.

Mejor ocasión tuvo García minutos después, pero al remate a bocajarro del extremo del Betis lo atrapó en dos tiempos García con un parada de muchos quilates. En el 85 Fran González, como en el partido de octavos, volvió a salvar a España con una gran intervención en un remate de Bazán a quemarropa a la salida de un córner.

En el 88, Neyser, que rompió el maleficio en octavos, hizo su 'hat-trick' para darle el pase a Colombia y colocarse como máximo goleador del torneo, en una jugada producto de la dinámica de ambos equipos: Colombia estaba más intensa y activa y España muy blanda, sin balón ni presión.

El partido acabó no sin cierta polémica, ya que un posible penalti a favor de España se convirtió en falta al borde del área; y los minutos de revisión en el VAR pudieron no haberse descontado del supuesto tiempo de prolongación.

Colombia se enfrentará en semifinales el próximo miércoles al ganador del partido entre México y Argentina

FICHA DEL PARTIDO:

2.- España: Fran González; Julio Díaz (Coortes, min. 94), Andrés Cuenca, Izan Merino, Jesus Fortea (Cristina David, min. 76); Thiago Pitarch (Adriana Liso, min 94), Rayyane Belaid (Joel Roca, min 94), Rodrigo Mendoza; Jan Virgili (David Mella, min. 76), Iker Bravo y Pablo García.

3.- Colombia: Jordan García; Carlos Sarabia, Julian Bazan, Yaimar Mosquera, Juan Arizala; Ekin Rivero (John Rentería, min 60), Kener González, Jordan Barrera (José Cavadía, min. 44) (Weimar Vivas, min 80), Oscar Perea (Joel Romero, min. 60), Joel Canchimbo (Royner Benitez min 80) y Neyser Villarreal.

Goles: 1-0 Ney Villarreal (min. 38); 1-1 Rayane Belaid (min. 55); 1-2 Jan Virgili (min. 60); 2-2, Ney Villarreal (min. 64); 3-2 Ney Villarreal (min. 88)

Árbitro: Joe Dickerson (EEUU), asistido por su compatriota Logan Brown y por el costarricense William Chow; amonesto a Fortea por España y a Sarabia y Neyser Villarreal por Colombia.

Incidencias: Partido de cuartos de final del Mundial sub-20 de fútbol disputado en el estadio el Fiscal de la localidad chilena de Talca ante 10.326 espectadores.