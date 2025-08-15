El detalle que ha hecho flipar a Mastantuono en su primer día de pleno derecho como madridista

El argentino Franco Mastantuono completó este viernes su primer entrenamiento con el Real Madrid, tras el que destacó la "calidad" de sus compañeros y "la velocidad", algo que consideró "muy lindo", ya que, en su opinión, "jugar con los mejores te hace mejor".

"Muy contento de mi primer entrenamiento. El grupo me recibió muy bien. Conocí a grandes personas. Ha sido un día muy intenso, con calor, pero que disfruté mucho. Muy contento con mi primer día y ojalá que sean muchos", dijo en Realmadrid TV.

Por otro lado, Mastantuono señaló lo más destacado para él de su primer día entrenando en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. “La calidad de mis compañeros. La velocidad, es un ritmo muy alto que es muy lindo porque jugar con los mejores te hace mejor”, aseguró. Además, habló de su encuentro con su nuevo técnico, Xabi Alonso: "Con él muy bien. Me dio la bienvenida y nos pusimos a entrenar; salió un buen entrenamiento", concluyó.

El futbolista de Azul (provincia de Buenos Aires) tiene por delante tres entrenamientos más antes del primer partido del Real Madrid en LaLiga EA Sports, ante Osasuna el próximo martes en el Santiago Bernabéu (21.00 horas), para alcanzar el ritmo de sus compañeros, aunque ya transmitió buenas sensaciones en su primer día

Mastantuono llevará el dorsal número 30 esta temporada en el Real Madrid.

El argentino llegó a Madrid el 2 de agosto y desde el día siguiente siguió un plan específico de trabajo, ya que, según la normativa FIFA acerca de que futbolistas extracomunitarios menores de 18 años no pueden entrenarse con un equipo europeo, no pudo ser jugador de pleno derecho del conjunto blanco hasta cumplir la mayoría de edad, lo que ocurrió este jueves.