Mastantuono, la llamada de Luis Enrique y la promesa de ser "un hincha dentro de la cancha"

El argentino Franco Mastantuono confirmó una llamada del técnico español Luis Enrique para fichar por el París Saint-Germain, y eligió a su compatriota Lionel Messi como el mejor jugador del mundo en este momento, por delante de sus nuevos compañeros en el Real Madrid, Kylian Mbappé o Vinícius Jr.

"Es verdad que varios equipos se han interesado en mí y les agradezco mucho mi respeto a esos equipos. Es muy lindo que se interesen y tuve la suerte de poder hablar con Luis Enrique. Fue muy claro conmigo. Le felicito por el triunfo de anoche, es un gran entrenador que lo demostró este año", aseguró en rueda de prensa.

Mastantuono eligió el Real Madrid entre los numerosos clubes que siguieron su rápido crecimiento en River Plate y en la sala de prensa de la ciudad deportiva madridista, fue sincero cuando fue preguntado por el que considera mejor jugador del mundo. "El mejor para mí es Messi. Soy argentino y los últimos años ha sido el mejor jugador", manifestó.

el número 30 y un hincha dentro de la cancha

Franco Mastantuono aseguró tras firmar su contrato por seis años y recibir la camiseta con el dorsal 30, que se va "a dejar la vida" por la camiseta blanca y ser "un hincha dentro de la cancha", tras cumplir el "sueño" de su carrera con 18 años. "Es un día muy especial para mí, hoy se cumple un sueño como futbolista y como persona, llegar al club más grande del mundo", inició su discurso Mastantuono, sin leer ningún escrito e improvisando.

EFE El extremo argentino ha sido presentado este jueves por el Real Madrid.

Mastantuono resaltó los "valores" que le ha inculcado su familia para llegar hasta el Real Madrid. "Me ha marcado mucho el camino y tengo que seguir aprendiendo mucho de los valores de mi círculo íntimo que es lo mejor que tengo", dijo. Y cerró su intervención agradeciendo la confianza de la directiva madridista, del cuerpo técnico y de los trabajadores del Real Madrid, por el caluroso recibimiento, y dejando una declaración de intenciones al madridismo. "Prometo que me voy a dejar la vida por esta camiseta que es el sueño que siempre tuve y hoy se hace realidad", aseguró.

una larga espera hasta ser mayor de edad

El día en el que Mastantuono cumple 18 años y puede iniciar su etapa como jugador del Real Madrid, traspasado por River Plate, el joven jugador argentino inició el jueves sometiéndose al reconocimiento médico que superó con normalidad. Posteriormente, se dirigió a la Ciudad Real Madrid, donde le esperaba el presidente del club blanco, Florentino Pérez, para sellar su firma en su primer contrato como jugador madridista, de seis años de duración, antes de vivir el momento especial de la presentación y una posterior comparecencia ante los medios de comunicación.