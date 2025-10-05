El Valladolid logra un gran punto para seguir en la parte alta de la clasificación

El Real Valladolid logró arañar un punto gracias al arreón final, que derivó en el gol de tacón de Ponceau, con el que empató ante un Mirandés que, con escasa posesión del esférico, se había mostrado más efectivo de cara a la portería.

Los vallisoletanos llegaban a este nuevo derbi autonómico tras dos derrotas que habían empezado a disparar las alarmas, por lo que dejaron claro, desde el inicio, que pensaban recuperar la senda de la victoria y despejar dudas.

El debe de los blanquivioletas seguía estando en la creación y, si bien dominaba el juego, lo cierto es que no provocaba ocasiones de peligro, salvo un gran centro de Garriel al que Peter no llegó a rematar, por muy poco.

Mientras, el conjunto burgalés trataba de aprovechar los momentos en los que manejaba la pelota, pero se topó con una organizada defensa de los locales, por lo que no pudieron inquietar a Guilherme.

Fútbol, poco, por no decir nada. Demasiadas faltas con escaso contacto, que impedían la continuidad y, por tanto, cualquier intento por producir, en una y otra área. Un "deja vù" partido a partido.

De ahí que las jugadas a balón parado adquirieran mayor trascendencia. Y en un saque de falta, Barea, ante la absoluta pasividad de la defensa vallisoletana, subía el primer gol al electrónico del José Zorrilla, que el colegiado dio por válido cuatro minutos después. Un 0-1 que obligaba al Real Valladolid a volver a remar contracorriente. El técnico uruguayo, Guillermo Almada, tenía el descanso para tratar de reconducir la negativa situación de su equipo, ya que no pudo sacar rédito a los seis minutos de prolongación.

Se produjeron movimientos tras el descanso en ambas escuadras. Pero el Real Valladolid siguió insistiendo, y cada vez fue sitiando más la meta visitante. Y, gracias a la asociación y a una jugada con templanza, Ponceau acertó a rematar, de tacón el pase de Tomeo, para superar a Nikic.

El llegó justo después del gol anulado a Eto'o, hijo del mítico jugador, por un fuera de juego muy riguroso. La esperanza regresaba a la afición blanquivioleta, al ver cómo su equipo se volcaba para lograr la remontada.

Pero esta no llegó. De hecho, el punto se podía considerar bueno, habida cuenta de que Eto'o pudo haber marcado, de no ser por la oportuna intervención de Guilherme, que dejó en tablas un choque bastante insulso.

FICHA DEL PARTIDO:

1- Real Valladolid: Guilherme; Iván Alejo, Tomeo, David Torres, Garriel; Meseguer (Ponceau, m.67), Lachuer (Alani, m.46); Peter, Tenés (Chuki, m.67), Biuk (Jorge Delgado, m.67); Latasa (Arnu, m.83).

1- C.D Mirandés: Nikic; Novoa, Juan Gutiérrez, Martín, Iker Córdoba, Pablo Pérez (Medrano, m.46); Barea, Bauzá (Álex Cardero, m.83), Marino (Thiago, m.65), El Jebari (Eto'o, m.65); Petit (Carlos Fernández, m.65).

Goles: 0-1, M.37: Barea. 1-1, M.75: Ponceau

Árbitro: Salvador Lax Franco (Comité murciano). Amonestó a los visitantes Marino (m.56) y Pica (m.90+), en el banquillo.

Incidencias: Partido correspondiente a la octava jornada de Segunda División, disputado en el estadio José Zorrilla ante 18.574 espectadores. Antes de comenzar el encuentro, se guardó un minuto de silencio en memoria del exjugador blanquivioleta, Eduardo Antonio Dos Santos "Edu Manga".