La UCI dicta sentencia sobre lo ocurrido en Bilbao: "Neutralidad política"

La Unión Ciclista Internacional (UCI) se ha referido a la "neutralidad política de las organizaciones deportivas incluidas en el Movimiento Olímpico" para referirse a los acontecimientos de protesta pro-palestinos ocurridos en la Vuelta Ciclista a España, y que han provocado la neutralización de la undécima etapa.

"La UCI recuerda la importancia fundamental de la neutralidad política de las organizaciones deportivas reunidas en el Movimiento Olímpico, así como el papel unificador y pacificador del deporte", dice el comunicado de la UCI.

Según la UCI, "los grandes eventos deportivos internacionales encarnan un espíritu de unión y diálogo, más allá de las diferencias y divisiones".

En este sentido, la UCI reafirma su compromiso con la neutralidad política, la independencia y la autonomía del deporte, de conformidad con los principios fundacionales del Movimiento Olímpico.

La UCI también desea recordar que el deporte, y el ciclismo en particular, tiene la vocación de acercar y superar las barreras entre los pueblos y no debe en ningún caso ser instrumentalizado como herramienta de sanción.

La UCI expresa toda su solidaridad y apoyo a los equipos y a su personal, así como a los corredores, que deben poder ejercer su profesión y su pasión en condiciones óptimas de seguridad y serenidad.