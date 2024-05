El tuit misterioso de Lucas Vázquez tras la lista de De la Fuente que minutos después borró

A primera hora de este lunes, el seleccionador nacional masculino, Luis de la Fuente, facilitó una lista de 29 jugadores de cara a la Eurocopa de Alemania que comenzará el próximo 14 de junio.

De esa convocatoria, De la Fuente tendrá que hacer tres descartes antes del 7 de junio para confirmar los 26 elegidos que representarán a nuestro país en el torneo continental.

Lista de Luis de la Fuente de cara a la EurocopaSEFUTBOL

"La lista de 29 es simplemente por garantizar que quedan todavía jugadores por incorporarse y todos tienen las mismas opciones, eso quiero dejarlo claro desde el principio. Es por garantizar que ante cualquier contratiempo que se pudiera producir, ya no solo en este partido del día 1 o el día 31, que Laporte juega también la final de la Copa de Arabia, sino también en los entrenamientos que pueda haber algún contratiempo y genere un problema", señaló De la Fuente en rueda de prensa tras ofrecer su prelista para la EURO 2024.

En el capítulo de defensas, De la Fuente convocó a Jesús Navas (Sevilla), Robin Le Normand (Real Sociedad), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Dani Carvajal y Nacho Fernández, Marc Cucurella (Chelsea), Aymeric Laporte (Al Nassr), Pau Cubarsí (FC Barcelona) y Daniel Vivian (Athletic Club).

Durante los últimos días se especuló con la posible presencia de Lucas Vázquez después de las últimas semanas siendo un hombre importante en la clasificación del Real Madrid a la final de la Liga de Campeones y también en la recta final de LaLiga que terminó con el título liguero para el conjunto madridista.

Minutos después de hacerse pública la convocatoria de Luis de la Fuente y de confirmarse la ausencia del jugador gallego, el propio Lucas escribió un enigmático tuit en la red social 'X'.

Lucas escribió dos emoticonos de carcajada. Mensaje que minutos después borró. Se desconoce el por qué de ello, pero sí que llamó la atención a los usuarios de la citada red social que el gallego escribiera eso y después lo borrara.

Explicación de Lucas Vázquez

El jugador del Real Madrid pasó por los medios del club durante el Media Day que ha celebrado este lunes de cara a la final de la Liga de Campeones del próximo 1 de junio ante el Borussia Dortmund

Lucas aseguró que ese tuit no tenía nada que ver con la selección española: "He visto que se ha formado una buena, pero no tenía nada que ver. No era por eso. Máximo apoyo a la Selección, siempre he sido muy pro de ella" .