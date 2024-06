Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE” en los nacionalistas catalanes:

Audio





Las personas más pesadas que conozco son el comunista misionero que te intentará demostrar que sólo la lucha de clases nos llevará al paraíso; el rumano indigente, de etnia gitana, apostado a la salida de la pastelería o del supermercado; el forofo de un equipo de fútbol, los dos días siguiente a que su equipo haya ganado un trofeo; el erudito pedante, guiándote por un museo, y ese cuñado que hay en todas las familias, con la suerte de que sólo le sufres en bodas, bautizos, comuniones, y sepelios. Todos ellos más pesados que tener que sacar de la cuadra a una vaca en brazos.

Pero ha llegado otra especie de pelma que supera con creces a los anteriores, y es el nacionalista, que sintetiza todos los anteriores: o te adoctrina para que te hagas nacionalista, o pide dinero para la causa, o está celebrando una victoria o una derrota -porque lo celebra todo- o te explica que su país es el más antiguo, el más culto, y, naturalmente, ha producido una raza superior.

Una mujer española rompe aguas en Castellón de la Plana, y tiene un niño normal, pero si da a luz en Tarragona es un catalán de Raza Superior. En Cataluña viven más de 8 millones de personas, y en toda España, 48 millones. ¿Cuántos votos sumaron los secesionistas catalanes en las últimas elecciones? No llegaron a 900.000: 890.517. Y esos 890.517 separatistas le están amargando la vida y rompiendo la convivencia a más de siete millones de catalanes y a 47 millones de españoles. Y lo malo es que no son separatistas de tabarra fija-discontinua, no. Sino fija, fija como un piñón.

Dedicados a tiempo completo a su secta, no me explico si les quedará un minuto para enamorarse, reproducirse, formar una familia, trabajar en algo provechoso para la comunidad…¿Nacen niños de parejas separatistas? Bueno, a lo mejor es verdad que son superiores y el tiempo que perdemos los inferiores en el cortejo, el noviazgo, la boda, etcétera, ellos lo resuelven entre diatriba y diatriba, o limosneo de altura, hoy 15.000 millones, mañana lo singular. Incluso Salvador Illa, no ha podido salvarse, y se ha vuelto como ellos, a no ser que el Cobarde Prófugo se enfade y tenga que trabajar de doncella para todos y servirles la autonomía en porciones, fría o caliente, según le digan. Con 47 millones de cómplices. No sé si cómplices egoístas, cobardes, tontos o irresponsables.