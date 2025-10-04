El toque de atención de Manolo Lama al Real Madrid: "Debe corregir varias cosas"

Un doblete del brasileño Vinícius Junior, en los minutos 47 y en el 69, éste de penalti, y otro tanto del francés Kylian Mbappé, en el 81, dieron la victoria al Real Madrid ante un Villarreal (3-1) en el que marcó el georgiano Georges Mikautadze en el minuto 73.

EFE Vinicius celebra el 2-0 del Real Madrid contra el Villarreal.

El uruguayo Santiago Mouriño fue expulsado en el minuto 77 tras ver dos cartulinas amarillas, mientras que Mbappé tuvo que dejar el terreno de juego en el 83 con molestias en el tobillo derecho.

EFE Imagen de la jugada de Mouriño sobre Vinicius en el Real Madrid-Villarreal

mbappé y mastantuono

El francés Kylian Mbappé, sustituido en el minuto 83 del partido sufre un ligero esguince en el tobillo derecho.

Mbappé, quien anotó su gol número 14 de la temporada, se marchó directamente al vestuario tras abandonar el terreno de juego y, las primeras exploraciones detectaron un ligero esguince en el tobillo derecho.

EFE Mbappé se retira tocado durante el Real Madrid-Villarreal

Además, el argentino Franco Mastantuono, quien disputó 75 minutos, se marchó del campo con sobrecarga en los isquiotibiales.

el análisis de manolo lama

Para Manolo Lama, el Real Madrid "ha sido mejor que el Villarreal" e incluso "se me antoja hasta corto el resultado porque yo creo que ha podido marcar algún gol más": "El Madrid duerme líder y yo creo que esa es una buena noticia para el equipo blanco que hace apenas una semana estaba en depresión tras la derrota frente al Atlético de Madrid".

"Ha tenido una estrella por encima de todos, que es Vinicius. Ha tenido un gesto maravilloso Mbappé regalándole la opción de doblete al brasileño", destacó también Lama.

Por otro lado, el narrador del encuentro en Tiempo de Juego, le pone unos 'peros' al equipo blanco: "Debe corregir varias cosas. No puede ser que ganando 1-0 conceda ocasiones al rival. No puede ser que ganando 2-1 siga concediendo ocasiones al rival. Eso hay que trabajarlo. Eso hay que tener un poquito más de concentración en el campo".

canales de whatsapp