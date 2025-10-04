Toni Freixa reacciona al penalti pitado sobre Vinicius en el Real Madrid-Villarreal: "Es un atraco cada partido"

Tras sus encuentros de Champions League, Real Madrid y Villarreal se vieron las caras este sábado en un encuentro que comenzó a las 21:00h en el Santiago Bernabéu, en lo que es uno de los encuentros más destacados de la 8ª jornada en Primera División, no en vano, es segundo contra tercero.

PENALTI

Rafa Marín derribó a Vinicius en el área y el colegiado del encuentro, Cuadra Fernández, señaló la pena máxima. El central del Villarreal sacó la pierna cuando parecía que al brasileño ya se le iba la pelota por línea de fondo, y por ello, para Manolo Lama, narrador del encuentro en Tiempo de Juego, consideró que era "piscinazo".

Acción de Rafa Marín sobre Vinicius en el Real Madrid-Villarreal

Para Pedro Martín, especialista arbitral de Tiempo de Juego, analizó así esta acción: "Toque mínimo que aprovecha Vinicius para poner toda la maquinaria".

Minutos más tarde, Vinicius volvió a ser protagonista de una acción con el guardameta Arnau Tenas. Esa jugada, el brasileño cayó al suelo tras un contacto con el portero, pero el árbitro no señaló nada. Para Manolo Lama sin embargo era más penalti esa segunda jugada que la primera.

EFE Vinicius habla con los jugadores del Villarreal

toni freixa

Toni Freixa, excandidato a la presidencia del FC Barcelona, y exdirectivo del equipo culé, mostró su malestar por esta decisión arbitral y calificó en redes sociales como "atraco": "Es un atraco cada partido. País de pandereta"

"Compañía de teatro Chamartín", fue otro de los mensajes que compartió Freixa en su cuenta oficial en la red social 'X', antiguo Twitter.

Como señaló Pedro Martín durante la retransmisión del partido, llevamos 6 penaltis a favor del Madrid en los 10 primeros partidos de esta temporada, todos marcados: 5 Mbappé 1 Vinícius

victoria merengue

Un doblete del brasileño Vinícius Junior, en los minutos 47 y en el 69 (el de penalti), y otro tanto del francés Kylian Mbappé, en el 81, dieron la victoria al Real Madrid ante un Villarreal (3-1) en el que marcó el georgiano Georges Mikautadze en el minuto 73.

EFE Vinicius celebra el 2-0 del Real Madrid contra el Villarreal.

El uruguayo Santiago Mouriño fue expulsado en el minuto 77 tras ver dos cartulinas amarillas, mientras que Mbappé tuvo que dejar el terreno de juego en el 83 con molestias en el tobillo derecho.

canales de whatsapp