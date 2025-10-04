Pedro Martín valora las polémicas del Real Madrid-Villarreal y 'estalla' contra la expulsión a Mouriño: "Se la toman a chufla"

Tras sus encuentros de Champions League, Real Madrid y Villarreal se vieron las caras este sábado en un partido que comenzó a las 21:00h en el Santiago Bernabéu, en lo que es uno de los encuentros más destacados de la 8ª jornada en Primera División, no en vano, es segundo contra tercero.

penalti

Rafa Marín derribó a Vinicius en el área y el colegiado del encuentro, Cuadra Fernández, señaló la pena máxima. El central del Villarreal sacó la pierna cuando parecía que al brasileño ya se le iba la pelota por línea de fondo, y por ello, para Manolo Lama, narrador del encuentro en Tiempo de Juego, consideró que era "piscinazo".

Para Pedro Martín, especialista arbitral de Tiempo de Juego, analizó así esta acción: "Toque mínimo que aprovecha Vinicius para poner toda la maquinaria".

Acción de Rafa Marín sobre Vinicius en el Real Madrid-Villarreal

Minutos más tarde, Vinicius volvió a ser protagonista de una acción con el guardameta Arnau Tenas. Esa jugada, el brasileño cayó al suelo tras un contacto con el portero, pero el árbitro no señaló nada. Para Manolo Lama sin embargo era más penalti esa segunda jugada que la primera.

la opinión de pedro martín

Al término del encuentro, y a pregunta de Paco González, Pedro Martín reconoció que "los penaltis se pueden discutir, el más claro no ha pitado, el último sobre Rodrygo", sin embargo, en su opinión, "lo que no tiene discusión es la expulsión, es muy poca cosa, como suele pasar en el fútbol español. Expulsan por nada y la expulsión es la decisión más importante de un árbitro y se la toman a chufla" Por ello, el especialista arbitral le puso un tres al colegiado.

EFE Imagen de la jugada de Mouriño sobre Vinicius en el Real Madrid-Villarreal

Los de Xabi Alonso se acabaron por llevar la victoria por 3-1 tras un doblete de Vinicius y un tanto de Kylian Mbappé. Un Mbappé que además se retiró tocado del tobillo antes de que acabara el encuentro.

