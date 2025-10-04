El dardo de Alfredo Relaño a Cuadra Fernández tras expulsar a Mouriño por su jugada con Vinicius: "Se dejan engañar"

El belga Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, mantuvo, con una gran parada en un mano a mano con el canadiense Tani Oluwaseyi en el minuto 41, el resultado inicial (0-0) tras una primera mitad en la que el conjunto blanco tuvo más ocasiones que el Villarreal, pero sin poner en aprietos al guardameta Arnau Tenas.

La mejor ocasión del Real Madrid la tuvo el argentino Franco Mastantono en el minuto 22, pero su disparo dentro del área lo sacó a córner el portugués Renato Veiga antes de colarse en la portería del Villarreal.

Eso sí, ya en la segunda parte del encuentro Vinicus puso por delante a los de Xabi Alonso en el minuto 47. Además, hizo el segundo de penalti, que estuvo a punto de para Arnau Tenas. A punto estuvo de complicársele el partido al Real Madrid cuando Mikautadze hizo el primer del Villarreal en el 73'.

Tan solo dos minutos más tarde Mouriño vio la segunda amarilla después de que Vinicius simulara un golpe en la cara tras un braceo del jugador del submarino amarillo, cuando, en realidad, le había golpeado en el pecho. Algo que no vio Cuadra Fernández, colegiado del partido.

Tras esta acción, donde el Villarreal se quedó con uno menos, durante la retrasmisión de Tiempo de Juego todos los colaboradores estuvieron de acuerdo. "No es ni falta", explicó Manolo Sanchis, ex jugador del Real Madrid.

Además, Alfredo Relaño explicó que "arbitan muy mal y se dejan engañar". “También Marcelino ha estado mal porque se veía que podía pasar”, terminó diciendo.

