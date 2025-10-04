TIEMPO DE JUEGO
La petición de Paco González, director de Tiempo de Juego, para poner las cosas más fáciles a Mbappé: "¿Quién es el mejor del Real Madrid?"
El director de Tiempo de Juego valoró el juego del Real Madrid ante el Villarreal.
Madrid - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Tras sus encuentros de Champions League, Real Madrid y Villarreal se vieron las caras este sábado en un encuentro que comenzó a las 21:00h en el Santiago Bernabéu, en lo que es uno de los encuentros más destacados de la 8ª jornada en Primera División, no en vano, es segundo contra tercero.
valverde, titular
Fede Valverde regresó al once titular del Real Madrid y jugó como lateral derecho, en el partido de ante el Villarreal en el Santiago Bernabéu, en el que Xabi Alonso introdujo tres cambios, todos en defensa, y mantuvo en el banquillo a Jude Bellingham.
El técnico madridista mantuvo el mismo centro del campo, con la presencia de Dani Ceballos, y el tridente que goleó en la Liga de Campeones al Kairat Almaty.
Los tres cambios en el equipo titular del Real Madrid llegaron con la entrada de Fede Valverde, Éder Militao y Álvaro Carreras en la línea defensiva por Raúl Asencio, David Alaba y Fran García.
paco gonzález
Durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego, Paco González pidió la entrada de un nueve que favoreciera al juego de Mbappé, no muy activo durante la primera parte del choque.
"¿Quién es el mejor del Madrid? ¿No se le debe de poner las cosas lo más fáciles posibles?. Insisto en un nueve para que esté más liberado. Te digo en unos partidos que hagan falta, como estos que no tiene huecos", señaló el director del programa líder de la radio deportiva española.
canales de whatsapp
Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).