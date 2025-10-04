La petición de Paco González, director de Tiempo de Juego, para poner las cosas más fáciles a Mbappé: "¿Quién es el mejor del Real Madrid?"

Tras sus encuentros de Champions League, Real Madrid y Villarreal se vieron las caras este sábado en un encuentro que comenzó a las 21:00h en el Santiago Bernabéu, en lo que es uno de los encuentros más destacados de la 8ª jornada en Primera División, no en vano, es segundo contra tercero.

Fede Valverde regresó al once titular del Real Madrid y jugó como lateral derecho, en el partido de ante el Villarreal en el Santiago Bernabéu, en el que Xabi Alonso introdujo tres cambios, todos en defensa, y mantuvo en el banquillo a Jude Bellingham.

900/Cordon Press Fede Valverde, antes del comienzo del partido entre el Real Madrid y el Villarreal

El técnico madridista mantuvo el mismo centro del campo, con la presencia de Dani Ceballos, y el tridente que goleó en la Liga de Campeones al Kairat Almaty.

Los tres cambios en el equipo titular del Real Madrid llegaron con la entrada de Fede Valverde, Éder Militao y Álvaro Carreras en la línea defensiva por Raúl Asencio, David Alaba y Fran García.

Durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego, Paco González pidió la entrada de un nueve que favoreciera al juego de Mbappé, no muy activo durante la primera parte del choque.

"¿Quién es el mejor del Madrid? ¿No se le debe de poner las cosas lo más fáciles posibles?. Insisto en un nueve para que esté más liberado. Te digo en unos partidos que hagan falta, como estos que no tiene huecos", señaló el director del programa líder de la radio deportiva española.

Alamy Stock Photo Gonzalo García del Real Madrid celebra su gol durante el partido de cuartos de final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA Real Madrid vs Borussia Dortmund en el Metlife Stadium, Nueva Jersey.

