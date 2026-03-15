Toni Fernández, de los pasillos de los Goya con el chándal del Real Madrid al palco del Bernabéu

Días de ensueño los que está pasando el joven actor Antonio 'Toni' Fernández Gabarre. Hace dos semanas se llevaba el premio Goya al Mejor Actor Revelación por protagonizar la película 'Ciudad sin sueño', dirigida por Guillermo Galoe, en la que interpreta a un adolescente que vive en el asentamiento de la Cañada Real, lugar en el que vive a quién dedicó su galardón.

Y este sábado, Toni Fernández ha cumplido otro de sus sueños al ver el encuentro entre el Real Madrid y el Elche desde el palco del estadio Santiago Bernabéu.

En un momento del encuentro, fue enfocado por los realizadores del choque, y su imagen no pasó desapercibida para nadie y fue comentada por varios usuarios a través de las redes sociales.

Toni Fernández Gabarre, en el palco del Bernabéu

El amor de Toni Fernández por el Real Madrid ya se hizo presente cuando acudió a un acto de los Goya con el chándal del equipo blanco, concretamente fue en el momento en el que conoció su nominación para el citado premio.

Como refleja el Real Madrid en su página web, Toni fue recibido por el presidente Florentino Pérez, que le entregó una camiseta con su nombre en el dorso. Al acto también asistió el equipo de producción de la película 'Ciudad sin sueño'