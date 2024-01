Tomás Guasch se rinde a un 'joven' de 61 años: "El papá de todos"

Como cada semana, Tomás Guasch hace un recorrido por las noticias deportivas más importantes en el ámbito nacional. Y es que para el deporte español, esta ha sido una magnífica semana. La principal es que Carlos Sainz, a sus 61 años de edad, ha sido capaz de ganar una de las competiciones más duras de cualquier deporte y la más exigente si solo hablamos de motor. Y del desierto al agua.

La selección femenina de Waterpolo se colgó la medalla de plata en el Europeo de Eindhoven y suma la medalla número 12 de toda su historia. Sus compañeros de la selección masculina no se quedaron atrás y sumaron otro oro para su palmarés frente a la anfitriona del Europeo, Croacia. Además, este oro otorga a España la clasificación automática para los Juegos Olímpicos de Paris 2024. Otras dos selecciones que han conseguido la clasificación para París han sido las selecciones de hockey hierba masculina y femenina. Y para cerrar la semana, ya son oficiales los cruces para cuartos de final de la Copa del Rey.

Carlos Sainz, el campeón más longevo y con un nuevo récord

El español Carlos Sainz alzó este viernes su cuarto Dakar en una jornada en la que se citó con el olimpo del automovilismo, ese que forman nombres como el alemán Michael Schumacher, el brasileño Ayrton Senna o el francés Stéphane Peterhansel, y se convirtió, más si cabe, en leyenda de este deporte.

Sainz y su infatigable compañero de sufrimiento, el catalán Lucas Cruz, copiloto del madrileño, hicieron historia al convertirse en los primeros corredores en convertir un coche híbrido en campeón del Dakar, un hito inimaginable a la altura de que un piloto de 61 años, como los que tiene Sainz, alce su cuarto Touareg.

Carlos Sainz y Lucas Cruz celebran la victoria en el Dakar | EFE

A pesar de no ganar ninguna etapa, el piloto madrileño y el copiloto catalán se exhibieron durante buena parte del Dakar y, en las tres etapas más complicadas, fueron los grandes protagonistas; quedaron segundos en una primera jornada llena de piedras y pinchazos, segundos en la sexta, una crono de 48 horas por el mayor desierto de arena del último y terceros en la penúltima, otra maratón de piedras en la que Sainz bajó el ritmo tras ver la avería de Loeb, consciente de que ya nadie podría acercarse a sus tiempos de la general. Por otro lado, Carlos Sainz se ha convertido en el único piloto de la historia capaz de ganar cuatro campeonatos con cuatro escuderías diferentes (Volkswagen, Peugeot, Mini y Audi).

Carlos Sainz afirmó que es una victoria muy especial por todas las circunstancias que han rodeado este año a la competición: "Ha sido una victoria en una edición muy competida, con un coche muy especial, con la cuarta marca. Significa mucho para mí, lo mismo que hacer historia con este tipo de coche. Me alegro mucho por Audi, en la última bala que teníamos -el último año de la marca en el rally-. Lo conseguimos y estoy encantado y quiero agradecerles la confianza".

Otra de las grandes noticias del Dakar ha sido la victoria de Cristina Gutiérrez. La piloto burgalesa salía segunda a la última etapa del Dakar 2024 con unos 25 minutos de desventaja respecto a Guthrie, quien era líder virtual de la carrera. Sin embargo, una avería en el turbo que le llevó a estar parado durante más de 23 minutos primero y otra parada después por otro problema mecánico acabaron dando la victoria a Gutiérrez. Esto le convierte en la segunda mujer de la historia en ganar un Dakar: "Ahora estoy muy feliz, he cumplido un sueño desde que era un bebé y sobre todo ver a mi familia todos llorando, mi padre que no podía ni hablar... ha sido muy emocionante y supongo que lo iré asimilando porque no es fácil de golpe verte ganando. Supongo que cuando levante el trofeo me daré cuenta de lo que acaba de pasar".

El Waterpolo español, de enhorabuena

Una genialidad de Granados, a 48 segundos del final, le dio a España el título continental ante Croacia (10-11), su primero de la historia, un triunfo con premio doble porque además supone la clasificación para los Juegos de París del próximo verano.

Los jugadores del equipo español de waterpolo a su llegada a Barcelona | EFE

Fue la culminación de una gran remontada que se produjo en el último cuarto, en el que España logró un parcial 0-3 para llevarse una gloria que se le había escapado hasta en tres ocasiones anteriormente, ya que había perdido la final en 1991, en 2018 y en 2020.

Por otro lado, la selección femenina se quedó con un sabor agridulce. Se va del Europeo de Eindhoven con la sensación de que sigue en lo más alto, con la espina clavada de haber perdido contra Países Bajos (11-10) y, de nuevo, por un detalle, pero que la ambición y la calidad del equipo les conduce al optimismo en 2024. Las chicas de la selección también están clasificadas para los juegos olímpicos.

Emparejamientos de Copa del Rey

Los ocho equipos clasificados ya conocen sus enfrentamientos para los cuartos de final de la Copa del Rey. Se jugará a partido único y serán el 23,24 y 25 de enero.

Athletic Club - Barcelona (San Mamés)

Celta de Vigo - Real Sociedad (Balaidos)

Mallorca - Girona (Son Moix)

Atlético de Madrid - Sevilla (Metropolitano)

