El Gobierno de Japón concede al Lehendakari Urkullu la Orden del Sol Naciente

El Gobierno de Japón ha concedido al Lehendakari, Iñigo Urkullu, la Orden del Sol Naciente en reconocimiento por su compromiso y trabajo en fomentar el acercamiento entre Euskadi y Japón.

Según ha informado el Gobierno Vasco, ha sido la Embajada de Japón en Madrid la que ha propuesto al Lehendakari para que se le conceda The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon-Orden del Sol Naciente, Rayos Dorados con Cinta Colgante. En concreto, la propuesta menciona su contribución a la promoción del intercambio interregional y al fomento de relaciones bilaterales.

El Gobierno Vasco ha querido agradecer a la Embajada de Japón este galardón y su contribución decisiva a que 2023 haya sido "un año que ha marcado un antes y un después" en las relaciones económicas, políticas, sociales y culturales entre Japón y Euskadi.

La Orden del Sol Naciente fue establecida en 1875 por el emperador que dio inicio a la era MEJI. Se otorgaba para premiar servicios especiales de carácter civil o militar prestados al país. En la actualidad este reconocimiento ocupa el segundo lugar dentro del sistema honorífico japonés detrás de la Orden del Crisantemo.

Desde 1981 también se concede a ciudadanos no japoneses para reconocer a personas dedicadas al fomento de la cultura japonesa o al acercamiento de la sociedad nipona con otros pueblos.

Japón otorga estos galardones dos veces al año a un número aproximado de 150 personas en todo el mundo. Las embajadas son las que formulan las solicitudes, de acuerdo a la relación mantenida con personas y/o instituciones, que son analizadas por la oficina de condecoraciones del Primer Ministro. Una vez aceptadas se otorga en nombre del Emperador.