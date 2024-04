La lacra del racismo ya es conocida por los hermanos Williams

El Atlético de Madrid está a la espera de que la Policía le comunique la identidad de la persona que presuntamente insultó a Nico Williams en el partido contra el Athletic para, en el caso de ser socio o abonado del club, suspender cautelar e indefinidamente tal condición hasta la resolución judicial.

Rechazo

El club ha mostrado su rechazo a este tipo de actos, insultos y conductas racistas y ofensivas, como ya hizo el mismo día del partido tanto la entidad como institución como Diego Simeone y Koke Resurreccion ante la prensa.





Declaraciones

"El Atlético está en contra de cualquier acto de racismo o de odio", escribió la entidad madrileña en sus redes sociales ya durante el transcurso del encuentro.

Lacra

"Es un problema social. No es un problema del estadio. Si podemos mejorar en la vida, vamos a mejorar en los escenarios donde hay gente. Ojalá que se mejore, pero depende de todos", declaró Simeone en rueda de prensa tras el encuentro.

Koke

“Mandarle mucho ánimo, mucha fuerza, porque en nuestra sociedad y en el fútbol gente así no tiene cabida. El Atlético de Madrid, tanto los jugadores como los aficionados, están a favor de Nico y en contra de esas situaciones, que no deben pasar. Mucho ánimo y fuerza. No tiene que pasar eso en un campo de fútbol", dijo Koke al término del choque.

Acta

“Aproximadamente en el minuto 36”, según recogió el acta del árbitro Martínez Munuera, “cuando el juego se debía reanudar con saque de esquina a favor del Athletic Club, se escuchó desde la grada fondo sur un sonido imitando a un mono 'UH, UH', siendo escuchado por el árbitro asistente número uno, al mismo tiempo que el dorsal número 11 del Athletic Club, Nico Williams", que era el futbolista que iba a lanzar el córner.

