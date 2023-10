Tomás Guasch y Emilio Pérez de Rozas dan su pronóstico para El Clásico: "Ojito"

Este sábado Barcelona y Real Madrid disputan el primer Clásico de la temporada en el Estadio Olímpico de Montjuic. Los de Carlo Ancelotti llegan líderes de LaLiga, pese a empatar el pasado fin de semana contra el Sevilla. Por su parte, el conjunto dirigido por Xavi Hernández quiere superar al equipo blanco en la clasificación y no darles cuatro puntos de ventaja.

El pronóstico de Emilio Pérz de Rozas

Lo que pone en el último informe de Negreira hijo para el Barça sobre Gil Manzano: "Escucha todo"

El Barcelona pendiente de la enfermería

Xavi está pendiente de la evolución de varios jugadores que, saliendo de lesión, se probaron el viernes con la esperanza de estar presentes en la lista de convocados que el propio equipo azulgrana hará oficial este mismo sábado.

Robert Lewandowski es el jugador azulgrana que tiene más papeletas para regresar. El delantero surió un esguince de tobillo durante el partido de la segunda jornada de la Liga de Campeones contra el Oporto y en los últimos días ha acelarado su recuperación.

El Barça está echando mucho de menos a Pedri. Su retorno es una incógnica al igual que el de Raphinha. Aunque el brasileño podría ser la gran sorpresa de Xavi en la convocatoria. Por último, parecen totalmente descartados para enfrentarse al Real Madrid Jules Koundé, Frenkie De Jong y Sergi Roberto.

Xavi Hernández no forzará a ningún futbolista de cara al Clásico de este sábado.EFE

El cuadro blanco tiene muchas menos dudas. El nuevo sistema de Ancelotti para dar libertad de movimientos a su nueva estrella Bellingham como mediapunta parece inamovible, también. El británico recupera, crea, asiste y marca. Lo hace todo en un Real Madrid que, con Vini y Rodrygo en punta, y llegada en segunda línea de Valverde o los laterales, hace mucho daño en juego de posición y, sobre todo, en contras tras pérdida rival.

La duda principal es el lateral izquierdo, con un Ferland Mendy que parece tener el OK de Ancelotti pese a ser menos ofensivo que Eduardo Camavinga. El resto, salvo que Nacho; perdonado tras su sanción, reducida de 3 a 2 partidos, ocupe el lugar de David Alaba en la defensa, parece que no será retocado y que llevará al técnico italiano a repetir su 'once de gala'.

Todo ello en un Clásico arbitrado por el extremeño Gil Manzano, que se estrena dirigiendo al Barça esta temporada y que tan solo tiene dos Clásicos en su bagaje, pese a ser uno de los colegiados más veteranos de LaLiga. Que no sea protagonista, ni él ni el VAR, será bueno para un Clásico 'rockandrollero' por los Stones, por la presencia de Bellingham, Vini y compañía por primera vez en Montjuïc y por un Barça que sabe que tiene argumentos para ir a disfrutar del 'concierto' y salir de él con premio.

Carlo Ancelotti ofrece rueda de prensa en la víspera del Clásico ante el Barcelona.EFE

Los Rolling Stones y De La Fuente estarán en el palco de Montjuic

El Barcelona espera que al menos dos de los componentes de los Rolling Stones, Mick Jagger y Ron Wood, estén presentes este sábado en el palco del estadio olímpico Lluís Companys para presenciar en directo el clásico ante el Real Madrid.

La iniciativa es parte del acuerdo de patrocinio que el club azulgrana tiene con Spotify y que se ha plasmado en la confección de una camiseta conmemorativa que los jugadores del Barcelona lucirán ante el Real Madrid, con el mítico logo de la lengua fuera del grupo musical.

La zamarra azulgrana se puso a la venta este lunes, a un precio de 399 euros, y se agotó en cuestión de horas, como también 44 camisetas 'premium' firmadas por los jugadores (22) y las jugadoras (22) del primer equipo, que la vestirán durante el partido del próximo 3 de noviembre ante el Sevilla, que se vendieron a un precio de 2.999 euros.

Jagger y Woods se encuentran ya en Barcelona e incluso este jueves cenaron en la suite Ron Wood del hotel Palace ubicado en la Gran Vía barcelonesa, una habitación en cuyo diseño colaboró el guitarrista de la banda. La presencia de ambos sería la guinda del pastel del acuerdo y también supondrá una iniciativa para promocionar el último disco de los Stones, 'Hackney Diamonds', el primero con temas propios en dieciocho años.

También ha confirmado su presencia Luis de la Fuente, seleccionador español. El técnico verá en directo El Clásico del fútbol español entre el Barcelona y el Real Madrid.

De la Funete fue preguntado por el posible regreso de Sergio Ramos a una convocotaria de España y afirmó entre risas: "Por favor, dejadlo".

El pronóstico de Tomás Guasch

