Sigue este sábado Tiempo de Juego desde las 13:00h con El Clásico

El primer Clásico entre FC Barcelona y Real Madrid en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc está a la vuelta de la esquina y será, a partir de las 16.15 horas, el foco mediático del sábado como protagonista de una lucha entre eternos rivales que buscan imponer su estilo en un duelo de 'nueva era'. El Getafe, la Unión Deportiva Las Palmas y el Sevilla intentarán sumar tres puntos este sábado que les acerque a la zona noble de la clasificación de LaLiga EA Sports 2023-2024, aunque lo tendrán que hacer a domicilio ante unos necesitados Mallorca, Almería y Cádiz, respectivamente, en partidos correspondientes a la undécima jornada. Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama desde las 13:00 horas, en COPE.

Almería - Las Palmas (14:00 Horas)

En el Power Horse Stadium se abrirá la jornada sabatina (14.00) con un cruce entre la UD Almería, colista de la tabla y aún sin conocer la victoria, y la UD Las Palmas, que está en una situación actualmente más relajada con 11 puntos.

El equipo andaluz no ha arrancado nada bien la temporada y cierra la tabla con tan sólo tres puntos, y con la única 'buena noticia' es que tan sólo está a cinco de la permanencia, aunque debe empezar por acabar con esta sequía que se alarga ya a 13 partidos, contando la campaña anterior.

El Almería espera que el mayor tiempo con Gaizka Garitano le haya servido para asimilar los nuevos conceptos que quiere su técnico, que se estrenó con una dura goleada en Montilivi (5-2) ante el Girona, pese a que empezó ganando 0-2 antes de la media hora. Reforzar la defensa tras los 29 goles encajados, que le convierte en el peor equipo de las cinco grandes ligas, es su principal tarea.

Enfrente, una UD Las Palmas que ha empezado un poco mejor la temporada y que pasada la mitad de la primera vuelta está fuera de la zona de descenso, aunque vio frenada su recuperación con su dolorosa derrota con el Rayo Vallecano en casa por un penalti en el tiempo añadido.

El equipo grancanario llevaba dos victorias seguidas y ahora intentará recuperar a domicilio lo perdido la semana, apoyado sobre todo en la buena solidez defensiva que está mostrando, con sólo nueve goles encajados y únicamente habiendo recibido más de uno ante el Real Madrid, aunque en el lado contrario está su poca 'pegada' ofensiva (6).

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Garitano, que tiene problemas arriba por las conocidas graves lesiones de Luis Suárez y Koné, pierde a Akieme en una defensa en la que vuelven Mendes y Edgard, mientras que Francisco Javier García Pimienta sigue sin contar con Jonathan Vieira, que viene de atravesar un problema privado, y el lesionado Sandro Ramírez, pero recupera a Mfulu y Curbelo.

Barcelona - Real Madrid (16:15 Horas)

Barça y Madrid pugnan en la nueva era del Clásico. Lamine Yamal, Gündogan o Bellingham dan nuevos aires a una rivalidad ancestral.

Muchos blaugranas podrían jugar su primer Clásico, con menos posibles debutantes en el Real Madrid. La sensación, quizás por ser Jude Bellingham la gran sensación blanca, es que se abre esa nueva era, esa nueva contienda de Clásicos entre un Barça mejorado que puede por fin hablar de tú a tú a su rival. Pero con un Real Madrid que, como líder que es, quiere dejar las cosas claras en Barcelona.

Un Clásico es, seguro, uno de los eventos deportivos más vistos en el mundo. Una presión añadida para todos aquellos jugadores jóvenes, o que no lo haya vivido nunca en carne propia, que puedan saltar al césped de Montjuïc. Más allá de esa atención mediática y popular, lo cierto es que el duelo llega en buen momento para ambos y se presenta igualado, abierto y 'cañero', con ganas de aportar más 'rock and roll' a una cita en la que el Barça lucirá la famosa lengua de los Rolling Stones.

Montjuïc, escenario habitual de grandes conciertos, será ahora la alfombra verde de dos grandes equipos que quieren volver a subir el listón de los Clásicos. Con Xavi en el banquillo, el Barça disfrutó de lo lindo en el choque de la pasada Supercopa de España, pero el Real Madrid es vigente campeón de la Copa del Rey tras eliminar al Barça en semifinales, con 0-4 en el Spotify Camp Nou (0-1 en la ida en el Santiago Bernabéu).

Hay 'toma y daca' y, con ello, hay mayor espectáculo y disfrute. La llegada de Bellingham, la mejora de Rodrygo Goes o la confirmación de Fede Valverde, por el lado blanco, y la irrupción de varios diamantes de la Masia como Lamine Yamal, Fermín López o Alejandro Balde en el Barça añaden pólvora a un Clásico que, en los banquillos, es también de lujo gracias a Xavi Hernández y Carlo Ancelotti.

Con ganas de Rock ???? pic.twitter.com/Kk4ISo3ZhT — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 27, 2023

No estará en esta ocasión el 'presidente' Kessié, traspasado este verano por el Barça y que fue el autor del gol, en el descuento, del 2-1 que dio el triunfo al Barça en la pasada Liga. Gol clave para el título 'culer' y resultado que, obviamente, firmarían de nuevo los blaugranas. Con un solo punto de diferencia entre Real Madrid, actualmente líder, y Barça, tercero (el Girona es segundo con los mismos 25 puntos que los blancos), sería sinónimo de ponerse líderes temporalmente.

Tampoco estará el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en el palco de Montjuïc, como protesta por el reciente tuit de un directivo blaugrana insultando a Vinícius Jr., si bien las relaciones entre ambas instituciones están ya tocadas por el 'caso Negreira' --el Real Madrid es acusación particular en la causa contra el club blaugrana--.

No obstante, con todo lo caldeado que es de por si un Clásico habitual, y a que parecía que podía ser todavía más caliente, parece que las aguas --pese a lo notoria de no ver a Florentino Pérez en el estadio-- no irán a más y se mantendrán en su cauce. Y, ahí, tiene parte de 'culpa' (positiva) un Xavi que en los días previos ha tenido una guerra contra los medios pidiendo calma, eludiendo preguntas polémica, protegiendo a los árbitros (otra 'patata caliente') y llamando a la calma. Lucha compartida, en parte, con 'Carletto'.

POSIBLES ALINEACIONES:

FC Barcelona: Ter Stegen; Cancelo, Araujo, Christensen, Balde; Oriol Romeu, Gündogan, Gavi; Lamine Yamal, Lewandowski y João Félix.

Real Madrid: Kepa; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Kroos; Bellingham; Vinícius y Rodrygo.

Mallorca - Getafe (18:30 Horas)

En el Estadi Mallorca Son Moix (18.30 horas) se verán las caras dos teóricos rivales directos como el Getafe, undécimo clasificado con 11 puntos, y el Mallorca, decimoséptimo con 8, dos equipos que llevan tiempo sin conseguir un triunfo.

El conjunto 'azulón' no gana desde el pasado 17 de septiembre cuando se impuso 3-2 a Osasuna y desde entonces ha encadenado cinco jornadas sin ganar, las últimas cuatro con empate, mientras que el bermellón arrastra la misma racha desde que ganase en Vigo (0-1) y su mejoría no se ha traducido en puntos, con sólo tres de los últimos 15 y muy cerca de un descenso al que podría caer si pierde.

Además, el duelo medirá a un Getafe que no está consiguiendo sacar mucho rédito a domicilio, aunque ha empatado en sus dos últimas salidas y donde curiosamente tiene mejores regitros goleadores (8) que en casa (5), frente a un Mallorca que este año no está logrando ser fuerte ante su afición como el año pasado y cuya única victoria este año ha sido a domicilio.

José Bordalás, entrenador del equipo madrileño, no podrá contar con Mauro Arrambarri, baja para lo que resta de temporada, ni con Damián Suárez ni Gastón Álvarez, pero recupera a Duarte y Djené, sancionados la anterior jornada. Javier Aguirre sigue sin Darder ni Raíllo, pero vuelve a tener a disposición a Maffeo.

Cádiz - Sevilla (21:00 Horas)

Finalmente, el sábado liguero se cerrará en el Estadio Nuevo Mirandilla (21.00) donde habrá un derbi andaluz entre dos equipos empatados a nueve puntos y que pueden quieren alejar el peligro como el Cádiz, decimoquinto, y el Sevilla, decimotercero.

Ambos equipos no están atravesando un momento demasiado óptimo, con el sevillista ya habiendo cambio de rumbo en el banquillo con la llegada del uruguayo Diego Alonso, y con el cadista acumulando una mala racha de tres derrotas seguidas.

El equipo gaditano arrancó bien la temporada sumando siete de los primeros doce puntos, pero a partir de ahí se ha atascado y no gana desde el pasado 1 de septiembre, con problemas ofensivos ya que sólo ha marcado tres goles desde entonces y no ha sido capaz de hacerlo en cuatro de sus últimos seis choques.

Tampoco terminan de estar bien las cosas en un Sevilla, de nuevo víctima de un mal inicio como la pasada temporada que le hace estar más cerca del descenso, a tres puntos, de cotas más ambiciosas como los puestos europeos, a ocho. La llegada del nuevo entrenador tuvo una aparente mejora ante el Real Madrid pese al 1-1 en el Sánchez-Pizjuán, pero que no tuvo continuidad en la Liga de Campeones ante el Arsenal (1-2).

?? Fernando Reges regresa a una lista de 23 jugadores para visitar el Nuevo Mirandilla. ???#CádizSevillaFC#WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 27, 2023

Sergio González, entrenador del Cádiz, recupera para este importante partido a dos piezas claves como Alcaraz y Machis, sancionados en la última derrota en Mestalla, mientras que Diego Alonso parece que mantendrá el once por el que ha apostado en sus dos primeros partidos, con la posible entrada de Lamela como novedad.

DESCÁRGATE LA APP DE 'TIEMPO DE JUEGO' Y SUSCRÍBETE A SUS NEWSLETTERS

'Tiempo de Juego' tiene además su propia app en App Store y Android, donde podrás encontrar las últimas noticias, toda la información sobre el programa, vídeos exclusivos con los colaboradores, los resultados de las principales competiciones y los programas deportivos que sólo podrás escuchar en COPE.es. También está disponible de forma gratuita en iPhone y Android la app de COPE con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias y la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil.

Y si quieres recibir diariamente la mejor información del mejor equipo de Deportes, suscríbete a nuestras newsletters. En primer lugar debes registrarte en nuestra web. Para ello, tienes que pinchar en el icono de registro que podrás encontrar en la parte superior de COPE.es, tanto en su versión PC como en móvil. Para registrarte basta sólo con facilitar tu correo electrónico. También puedes acceder con tu perfil en Facebook. Una vez registrado, accede a la opción "Newsletters" de tu perfil y selecciona aquellas a las que quieres suscribirte de manera gratuita. Una vez hecho esto, las recibirás en tu email. En la misma categoría podrás darte de alta en nuevas newsletters o darte de baja en las que ya no quieras recibir.

Estar ahora más cerca de Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Juanma Castaño es más sencillo que nunca gracias a las newsletters de COPE. Para no perderte nada de tu radio favorita e informarte de lo que pasa en el mundo del deporte a través de los comunicadores más influyentes de la radio española.