Manolo Sanchís señala el problema de la mala temporada del Real Madrid: "Hay que darle una vuelta"

El Barcelona conseguirá su 28ª Liga después de su victoria 4-3 ante el Real Madrid, que deja la ventaja en siete puntos a falta de tres jornadas. Los culés llegaban de la cruel eliminación en las semifinales de Champions ante el Inter de Milan y lograron remontar un 0-2 a los merengues para acabar sentenciando un título de Liga que podría ganar el mércoles, si el Madrid no gana al Mallorca; o el jueves, ganando al Espanyol en Cornellá.

EFE BARCELONA, 11/05/2025.-Los jugadores del Barcelona celebran su victoria sobre el Real Madrid, tras el partido de la jornada 35 de LaLiga EA Sports entre el Barcelona y el Real Madrid, este domingo en el Estadi Olímpic Lluís Companys.-EFE/ Enric Fontcuberta

El partido comenzó con un 0-2 gracias a dos goles de Mbappé, el primero de penalti y el segundo tras recibir un buen pase de Vinicius y marcar en el mano a mano ante Szczesny. A partir de ahí, los de Flick empezaron a dominar el balón por completo para acabar dando la vuelta al marcador antes del descanso.

El 1-2 lo hizo Eric García a la salida de un córner; el empate, Lamine Yamal con un gran disparo con rosca al palo largo; y Raphinha culminaba la remontada aprovechando primero un pase de Pedri y después, con un robo de balón a Lucas Vázquez para irse al descanso 4-2.

EFE Raphinha celebra el 3-2 del Barcelona contra el Real Madrid.

Mbappé metía el miedo a los azulgranas con su tercer gol del partido pero el Barcelona acababa llevándose tres puntos que le harán campeón de Liga esta misma semana y que culmina una gran remontada con tres títulos: la Supercopa de España, la Copa del Rey y la Liga. Además, los de Flick lo han logrado con un gran juego que también le llevó hasta las semifinales de la Champions.

Por su parte, el Real Madrid evidenció los problemas de toda la temporada, en los que ha dejado muchas dudas en cada partido. Aunque Ancelotti quiso resaltar las bajas en defensa, sin Militao, Carvajal, Alaba, Mendy y Rüdiger, pero el equipo cayó goleado en Champions ante el Arsenal, con un 5-1 en el global; y perdió la final de Copa ante el Barcelona, ante el que ha perdido los cuatro Clásicos de la temporada.

EFE BARCELONA, 11/05/2025.- El técnico alemán del FC Barcelona, Hansi Flick, saluda al delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, a la finalización del partido de la jornada 35 de LaLiga EA Sports entre el Barcelona y el Real Madrid, este domingo en el Estadi Olímpic Lluís Companys. EFE / Alberto Estevez.

la decepción de manolo sanchís con el real madrid

Manolo Sanchís comentó en Tiempo de Juego la derrota del Real Madrid y habló de los problemas del equipo blanco en una mala temporada para los de Ancelotti: "Yo me quedé un poquito frío hoy por el partido en sí. No sé si el partido es un resumen de lo que ha sido la temporada para el Madrid, pero sí que... La actitud no la he visto, un partido donde te estabas jugando la Liga... Al final hemos tenido una ligera impresión de que el Madrid podría remontar, pero sobre todo porque el Barça llevaba ya 15-20 minutos donde había bajado el ritmo de partido. Luego muchos jugadores que no... Es que hoy no han intervenido. Ha habido jugadores que son fundamentales para el equipo y no han intervenido. Es lo que nos ha dado de sí el equipo para la Liga, pero que la temporada ha venido bastante marcada por la falta de algunos jugadores en algunas posiciones. Yo creo que ha habido una planificación que... De cara a la temporada que viene hay que darle una vuelta porque no nos ha dado. No nos ha dado y no nos ha dado para competir en casi nada".