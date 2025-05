La conclusión de Manolo Oliveros tras la victoria del Barça en el Clásico: "¿Qué más da?"

Madrid - Publicado el 11 may 2025, 19:24 - Actualizado 11 may 2025, 19:42

El FC Barcelona consiguió este domingo una gran victoria ante el Real Madrid por 4-3 en un encuentro que se puso de cara para el Real Madrid con un doblete de Kylian Mbappé, pero el equipo blaugrana ya dio la vuelta antes del descanso 4-2 con un doblete de Raphinha, más los tantos de Lamine Yamal y Eric García.

Los merengues solamente pudieron maquillar el resultado, también a través de Mbappé (4-3). Los de Hansi Flick llegaron a marcar el quinto tanto a través de Fermín, pero su tanto fue anulado por una mano previa del jugado culé.

EFE Los jugadores del Barça celebran uno de los goles ante el Real Madrid en el Clásico

las explicaciones de ancelotti

Cuarta derrota del Real Madrid en un Clásico en esta temporada. Con esta victoria, el Barcelona podría ser campeón de Liga ya en la jornada intersemanal si el Real Madrid no gana al Mallorca el próximo miércoles y/o el Barça vence al Espanyol en el derbi de Cornellá.

EFE Hansi Flick consuela a Mbappé tras el Clásico

"Tenemos que defender mejor, en algunos aspectos. Hemos defendido mal, y punto. Hemos regalado algunas cosas y nos han castigado. El partido ha sido competido hasta el último segundo, hemos tenido el balón del 4-4 y lo hemos marcado, pero en fuera de juego", expresó en rueda de prensa el técnico italiano Carlo Ancelotti.

"Yo he visto este partido, entre dos grandes equipos, no hay nada que reprochar a mi equipo, ha sido un compromiso total y no ha salido bien pero lo hemos competido hasta el último minuto", añadió en este sentido el técnico blanco.

Para Ancelotti la clave de todo fue regalar ocasiones. "Como he dicho, en un partido de este nivel deben defender bien y atacar bien. Hemos atacado bien, buscando la oportunidad, se podía haber hecho obviamente mejor, hicimos errores evidentes que nos costaron dos goles", lamentó.

EFE Carlo Ancelotti, durante el Clásico en Montjuic

la opinión de manolo oliveros

Manolo Oliveros narró este encuentro en Tiempo de Juego, y al término del mismo, analizaba así lo ocurrido: "11 de mayo de 2025. El Barça virtual campeón de esta Liga 24-25 en esta tarde luminosa de Montjuic".

"Y además lo ha hecho con el sello habitual", continuó Oliveros señalando que a este Barça le da igual ir perdiendo 0-2 "en los primeros 15 minutos".

"¿Qué más da? Sabíamos que si el Barça se metía en el partido, pasaría como en otros encuentros, frente al Bayern de Múnich, frente al Inter de Milán, frente a otros equipos grandiosos, frente al Atlético de Madrid", apuntaba Oliveros.

AP / Cordon Press Los jugadores del Barça celebran uno de los goles ante el Real Madrid en el Clásico

"En el Real Madrid, cambio de ciclo a esperar al nuevo entrenador, adiós a Ancelotti, y hola de nuevo a Hansi Flick, que puede ganar tres títulos esta temporada. Ya lo hizo, Supercopa de España, Copa del Rey, frente al Real Madrid también, y hoy virtual campeón también frente al equipo del Real Madrid", sentenció.